بدأ ببيع البذور في عمر الثامنة.. حاليا ثروته تتجاوز 10 مليارات دولار!

أضاف مؤسس شركة Fanatics Inc، مايكل روبن، مليار دولار أخرى إلى ثروته المتنامية.

يأتي هذا بعد أن جمعت شركته للملابس والمقتنيات الرياضية التي أسسها 700 مليون دولار بتقييم قدره 31 مليار دولار. وتبلغ قيمة حصة روبن الآن حوالي 10.1 مليار دولار، ارتفاعاً من 9 مليارات دولار قبل الجولة الأخيرة، وفقاً لمؤشر بلومبرغ للمليارديرات، والذي اطلعت عليه "العربية.نت".

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شاركت شركة جاكسونفيل بولاية فلوريدا في جولات تمويل متعددة منذ أن اشتراها روبن في عام 2011 ودمجها مع شركته للتجارة الإلكترونية. وقال المسؤولون التنفيذيون في "فاناتيكس" إنهم يخططون قريباً للدخول في مجال المراهنات الرياضية وقد أخذوا في الاعتبار صناعات أخرى أيضاً، بما في ذلك وسائل الإعلام وحجز التذاكر.

وقادت جولة التمويل الأخيرة شركة الأسهم الخاصة Clearlake Capital وانضمت إليها LionTree، مع مشاركة المستثمرين الحاليين بما في ذلك Silver Lake Management وSoftBank Group Corp وFidelity Management & Research، وفقاً لما ذكرته مصادر "بلومبرغ".

بدأ روبن، البالغ من العمر 50 عاماً، في بيع بذور الخضروات من الباب إلى الباب عندما كان عمره 8 سنوات، وافتتح لاحقاً متجراً للتزلج في ولاية بنسلفانيا عندما كان مراهقاً، وفقاً لموقع الشركة على شبكة الإنترنت. وقام ببناء Fanatics من القصاصات المتبقية من صفقة مع شركة إيباي قبل عقد من الزمن.

وفي أكتوبر، قال روبن إنه باع حصته في 76ers إلى ديفيد أدلمان، الرئيس التنفيذي لشركة Campus Apartments. وذكرت ESPN أن روبن كان من بين أولئك الذين تم ذكرهم هذا العام كمشتري محتمل لنادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم، لكنه اختار التركيز على Fanatics بدلاً من ذلك. وفي النهاية، اشترت Clearlake Capital الفريق مع مجموعة ضمت تود بوهلي، الرئيس التنفيذي لشركة Eldridge Industries.