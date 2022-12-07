سوق الأسهم السعودية تهبط 2.48%.. وتاسي يغلق عند 10185 نقطة

انخفضت سوق الأسهم السعودية خلال تعاملات اليوم الأربعاء مع تراجع أسعار النفط لأدنى مستوياتها منذ يناير 2022.

وهبطت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، متأثرة بمخاوف الركود، وتراجع القلق من أن يؤدي فرض سقف غربي على أسعار النفط الروسي إلى كبح المعروض بشكل كبير.

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جاء التأثير من تحذيرات البنوك الأميركية الكبرى بشأن ركود محتمل العام المقبل، كما أثر أيضا الدولار الأميركي الذي يجعل ارتفاعه النفط أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى، ويميل إلى إضعاف الشهية للأصول الخطرة.

وهبط خام برنت 82 سنتا أو 1.03% إلى 78.53 دولار للبرميل بحلول الساعة 1108 بتوقيت غرينتش وهذا هو أدنى مستوى منذ الرابع من يناير. وانخفض الخام الأميركي 76 سنتا أو 1.02% إلى 73.49 دولار.

وتراجع مؤشر "تاسي" في نهاية الجلسة بنحو 259 نقطة 2.48% عند مستوى 10185.14 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 3.68 مليار ريال.

وقال المحلل المالي حمد العليان، إن الأخبار المحلية أصبحت لا تعطي ردة فعل جيدة على سوق الأسهم السعودية، حيث من المرتقب الإعلان عن ميزانية المملكة لعام 2023 اليوم.

وأضاف العليان في مقابلة مع "العربية"، أن الأحداث المرتقبة أيضا تتضمن قمة سعودية صينية، بجانب مستوى إنفاق حكومي جيد من المفترض أن ينعكس على السوق.

وأشار إلى أن مؤشر السوق فقد قرابة 3600 نقطة لتفقد كل مكاسب العام 2022.

ويرى العليان أن اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في منتصف ديسمبر الحالي سيكون البوابة لتغيير مسار السوق السعودية من المسار "الهابط" إلى "الصاعد".

وبلغت كمية الأسهم المتداولة في جلسة اليوم الأربعاء نحو 115.29 مليون سهم، وسجلت أسهم 158 شركات انخفاضا في قيمتها، بينما ارتفعت أسهم 42 شركة من إجمالي 219 شركة.

وكانت أسهم شركات: بروج للتأمين، سلامة، طباعة وتغليف، تكافل الراجحي، أسمنت القصيم الأكثر ارتفاعًا بنسب تراوحت بين 9.61% و1.82%، أما أسهم شركات: شمس، الخليجية العامة، الراجحي، بنك الرياض، العالمية كانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، بنسب تراوحت بين 5.37% و4.63%.

فيما كانت أسهم شركات: كيان السعودية، دار الأركان، التصنيع، الأهلي، بترورابغ الأكثر نشاطًا بالكمية، وأسهم شركات: الراجحي، والأهلي، ومرافق، وأرامكو السعودية، وسابك، الأكثر نشاطًا في القيمة.