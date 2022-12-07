شركات وتجار في مصر يوقفون بيع وشراء الذهب بسبب قفزات الأسعار

قرر العديد من تجار الذهب في مصر التوقف عن تسعيره ووقف البيع والشراء، وسط حالة من الاضطراب وعدم الاستقرار بعدما سجلت الأسعار ارتفاعات قياسية خلال الأيام القليلة الماضية.

في التعاملات الأخيرة، سجل الغرام عيار 18 مستوى 1586 جنيها. كما قفز سعر الغرام عيار 21 فوق مستوى 1900 جنيه. وارتفع سعر الغرام عيار 24 إلى مستوى 2114 جنيها. كما قفز سعر الجنيه الذهب ليسجل مستوى 14800 جنيه.

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عالمياً، زاد الذهب في المعاملات الفورية اليوم الأربعاء 0.14%، إلى 1773 دولار للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 7:10 بتوقيت غرينتش.

وبسبب الاضطراب الذي تشهده السوق، أعلنت بعض الشركات تجميد أنشطتها. وقالت شركة "بي تي سي"، إنه في إطار حرص الشركة على تحقيق الشفافية، فإن حركة البيع والشراء متوقفة في الوقت الحالي، وسوف يستمر الإيقاف حتى إشعار آخر.

وأوضحت الشركة في منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، أن القرار يشمل جميع القنوات الرسمية التابعة للشركة، وذلك حرصاً على مصلحة العملاء والسوق المصرية.

وأرجعت الشركة قرارها إلى قناعتها بأن الأسعار المعلنة في الوقت الحالي غير مستقرة أو منضبطة، وبالتالي لن تتمكن الشركة من الشراء أو البيع في ظل حالة عدم الاستقرار والاضطراب الشديد الذي تشهده أسعار الذهب في السوق المصرية.

أيضاً، أوقفت منصة "آي صاغة"، نشر حركة أسعار الذهب بالأسواق المحلية، وقالت في بيان إن عدم استقرار السوق نتيجة لوجود تلاعب في تحريك الأسعار لمستويات غير مسبوقة تحت وهم العرض والطلب.

وذكرت المنصة وفق بيان، أن سعر غرام الذهب عيار 21 تجاوز مستوى 1800 جنيه، على الرغم من استقرار سعر تداول الأوقية بالبورصة العالمية.

فيما ترى شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية في مصر، أن زيادة الأسعار تأتي نتيجة لمواجهة السوق المحلية لضغوطات، أهمها الطلب المتزايد على المعدن الأصفر، سواء بغرض الادخار، أو دخول بعض الأفراد والشركات التي تشتري كميات كبيرة من الذهب، أو لغرض التصدير للحصول على دولار من الخارج.

يقول محمود الخضري، أحد تجار سوق الصاغة في القاهرة، إن ما يحدث في السوق في الوقت الحالي لا يمكن وصفه إلا بالـ"جنون"، حيث تتغير الأسعار كل نصف ساعة على الأكثر.

وأوضح في حديثه لـ "العربية.نت"، أنه على الرغم من الارتفاعات الكبيرة في الأسعار، لكن هناك طلبا كبيرا والسوق لا تستوعب حجم هذا النمو في الطلب ولذلك تقوم الشركات وكبار التجار بزيادة الأسعار بعيداً عن الأسعار العالمية للذهب.

وأشار إلى أن غالبية كبار التجار يقومون بتحديد أسعار البيع والشراء وفق سعر صرف الدولار ولكن في السوق الموازية وليس السوق الرسمية، وبالفعل سجل سعر صرف الدولار ارتفاعات قياسية في السوق السوداء ليصل في بعض التعاملات إلى أكثر من 30 جنيهاً مقابل مستوى 24.60 جنيها في السوق الرسمية.