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اقتصاد

السويد الأفضل عالمياً في جودة الحياة.. وهذا ترتيب الدول العربية

كندا تتراجع مركزين لتحتل المرتبة الثالثة.. والدنمارك ثانياً

دبي - العربية.نت
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تبادلت السويد وكندا مركزيهما في قائمة أفضل دول العالم من حيث جودة الحياة، إذ تصدرت السويد القائمة لعام 2022، في أحدث تقرير للوكالة الإعلامية الأميركية "US News".

وكشف تقرير العام الحالي، عن أن كندا والتي يقطنها نحو 38 مليون شخص وثاني أكبر دولة في العالم من حيث المساحة تراجعت مركزين لتحتل المرتبة الثالثة، فيما صعدت السويد للمركز الأول، وتلتها الدنمارك، وهي مملكة أوروبية صغيرة يعيش فيها نحو 5.8 مليون نسمة ويبلغ الناتج المحلي لها 397 مليار دولار.

وعلى الرغم من صدارة سويسرا للترتيب العام كأفضل دولة في العالم لعام 2022، إلا أنها حلت في المرتبة الرابعة في مؤشر جودة الحياة، بسبب تكاليف المعيشة المرتفعة.

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وقريباً من شمال الكرة الأرضية، تأتي النرويج في المركز الخامس في الترتيب، تليها جارتها فنلندا، وكلاهما ينضمان إلى السويد لتشكيل سقف الكرة الأرضية الشمالي في القارة الأوروبية.

وفيما تعد ألمانيا أكبر اقتصاد أوروبي، إلا أنها جاءت في المرتبة السابعة عالمياً من حيث جودة الحياة، تلتها هولندا في المركز الثامن.

وكانت آخر دولتين بين الدول الـ10 الأولى من حيث جودة الحياة، هما على الجهة المقابلة من نصف الكرة الجنوبي للجارتين، أستراليا ونيوزيلاندا.

وبينما تعد الولايات المتحدة أكبر اقتصاد في العالم، إلا أنها الرابعة عالمياً في المؤشر العام لأفضل الدول وفي المرتبة 21 من حيث جودة الحياة.

أما عربياً، فقد احتلت دولة الإمارات الصدارة، وجاءت في المرتبة 26 من حيث جودة الحياة، فيما كانت قطر الوصيف عربياً في الترتيب والـ30 عالمياً.

واحتلت السعودية المركز 34 عالمياً، وبفارق كبير عن أقرب دولتين عربيتين في القائمة، المغرب (50)، ومصر (54).

وجاء ترتيب باقي الدول كما يلي: البحرين (61)، تونس (64)، والأردن (70)، عمان (73)، والجزائر (81)، لبنان (83).

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