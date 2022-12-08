تراجع حاد في واردات مصر من السيارات خلال 2022

تشهد سوق السيارات في مصر حالة من الارتباك، وعدم قدرة الشركات على الوفاء بالتزاماتها مع حاجزي السيارات، حيث تشير بيانات رسمية حديثة إلى تراجع حاد في واردات مصر من السيارات منذ بداية العام الجاري.

ووفق البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فقد بلغت القيمة الإجمالية لواردات مصر من السيارات خلال شهر سبتمبر الماضي نحو 73.117 مليون دولار، مقارنة بنحو 207.513 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بانخفاض تبلغ قيمته نحو 134.396 مليون دولار، بنسبة تراجع تبلغ نحو 64.7%.

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تعود الأزمة بشكل مباشر إلى شح الدولار في السوق المصرية، خاصة مع قيام البنك المركزي المصري بخفض سعر الجنيه مقابل الدولار مرتين خلال العام الحالي، ليرتفع سعر صرف الدولار الأميركي بنسبة 57% أمام الجنيه المصري منذ بداية العام الحالي وحتى الآن.

وخلال شهر أغسطس الماضي، بلغت قيمة واردات مصر من سيارات الركوب نحو 82.710 مليون دولار، مقارنة بنحو 295.535 مليون دولار خلال نفس الشهر من العام الماضي، بانخفاض تبلغ قيمته 212.825 مليون دولار، بنسبة تراجع تقدر بنحو 72%.

على صعيد النصف الأول من العام الحالي، فقد سجلت قيمة واردات مصر من السيارات نحو 1.172 مليار دولار، مقارنة بنحو 1.904 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الماضي، بانخفاض تبلغ قيمته 732.540 مليون دولار، بنسبة تراجع تقدر بنحو 38.44%.

ويشهد سوق السيارات في مصر أزمة كبيرة بسبب نقص الدولار، وهو ما دفع بعض الشركات والوكلاء إلى تفضيل رد مقدم الحجوزات مضافا إليها فائدة بنسبة 18% إلى الحاجزين، وهو ما استدعى أعدادا كبيرة من الحاجزين إلى اللجوء لجهاز حماية المستهلك وإقامة دعاوى قضائية.