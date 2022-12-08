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ميزانية السعودية

"الراجحي المالي" للعربية: ميزانية 2023 بنيت على سعر نفط 78 دولارا للبرميل

الشركة تفترض بلوغ حجم إنتاج السعودية 10.7 مليون برميل

دبي - العربية.نت
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قال رئيس الأبحاث في شركة الراجحي المالية مازن السديري، في مقابلة ضمن تغطية قناة "العربية"، لإقرار الميزانية السعودية 2023، إن الأرقام التي تم إعلانها تستند وفق تقديرات الشركة إلى سعر نفط عند مستويات 78 دولارا للبرميل.

وأضاف السديري "نفترض بلوغ حجم الإنتاج 10.7 مليون برميل، وذلك بعد احتساب التخفيضات التي أعلنتها مجموعة أوبك بلس".

وأشار إلى أن تقديرات "الراجحي المالية" لأرقام الميزانية في 2023، تشير إلى أن 65% من الدخل الكلي سيكون من البترول، و35%، سيكون غير بترولي وهذا أخذ بعين الاعتبار تخفيضات أوبك بلس".

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"فيما يتعلق بسعر البترول أعتقد أن الأسوأ خلفنا، لأن وضع الصين قابل للانفتاح والتحسن، والنفط الروسي بعد إقرار العقوبات الأخيرة سيسحب من المصافي الأوروبية والأميركية".

وأوضح أنه توجد مشكلة في الطلب قديمة، ولكن المشكلة الحقيقية تكمن في صناديق التحوط التي تضارب على النفط هي الخطر الأكبر، وهذه المشكلة تعود إلى نقص السيولة، فيما مشكلة الكساد ستخلق توازن مع ضعف الإنتاج.

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