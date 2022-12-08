"العليان" للعربية: إنشاء مصنع للمستلزمات الطبية في السعودية بشراكة صينية

قال الرئيس التنفيذي لشركة العليان السعودية القابضة عويض الحارثي، في مقابلة مع "العربية" اليوم الخميس، إن شركته وقعت اتفاق شراكة مع شركة بيجين الصينية المتخصصة في التقنيات الطبية، لإنشاء مصنع في مدينة سدير الصناعية في السعودية.

وأضاف أن المصنع الجديد من المزمع بدء الإنتاج في نهاية 2023، وتبلغ حصة "العليان" نحو 51%.

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وأوضح أنه من المقرر الانتهاء من التراخيص والموافقات من هيئة الغذاء والدواء السعودية خلال 6 أشهر.

وأشار إلى أن المشروع الجديد يهدف إلى توفير المستلزمات والاحتياجات الطبية للمؤسسات محلياً، للتغلب على نقص المواد الطبية في أوقات الأزمات.

وتابع: "نطمح في توسيع شراكتنا مع الجانب الصيني، في تطوير الكادر البشري لخلق فرص وظيفية للشباب".

وأوضح أن المشروع الجديد يعد جزءا من دعم الحكومة السعودية في إطار رؤية 2030 لتحفيز الاستثمار ودعم المنتج المحلي.

كانت شركات سعودية وصينية، وقَّعت أمس الأربعاء، 34 اتفاقية استثمارية في إطار زيارة الرئيس الصيني شي جينبينغ للمملكة، بحضور وزير الاستثمار خالد الفالح، وممثلي الجهات الحكومية ذات العلاقة بالقطاعات التي تم توقيع الاتفاقيات حولها.

وشملت الاتفاقيات بين الجانبين عدة قطاعات في مجالات الطاقة الخضراء والهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية الكهروضوئية وتقنية المعلومات والخدمات السحابية والنقل والخدمات اللوجستية والصناعات الطبية والإسكان ومصانع البناء.

وقال الفالح إن المملكة تتيح فرصاً استثمارية غير مسبوقة في ظل رؤية 2030، معرباً عن تطلعه لتعزيز الاستثمارات بين المملكة والصين.

وكان الرئيس الصيني وصل إلى المملكة العربية السعودية، أمس الأربعاء، في زيارة رسمية تستمر لمدة 3 أيام.

وتنعقد خلال زيارة الرئيس الصيني، ثلاث قمم هي (السعودية الصينية، والخليجية الصينية، والعربية الصينية) بحضور أكثر من 30 قائد دولة ومنظمة دولية، ما يعكس أهمية انعقاد هذه القمم، وما تحظى به من اهتمام إقليمي ودولي.

وأكد الرئيس الصيني أن الصين تربطها مع السعودية علاقات وثيقة من الصداقة والشراكة، معربا عن تطلعه لحضورِ القمة الصينية العربية الأولى والقمة الصينية الخليجية الأولى.