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خاص

أكوا باور: وقعنا مع "باور تشاينا" اتفاقية بـ 1.5 مليار دولار

اتفاقية هامة أشار إليها الرئيس الصيني في خطابه الأخير

دبي - العربية.نت
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كشف YUNHE LYU، نائب الرئيس وكبير المتحدثين في شركة أكواباور بالصين، في مقابلة مع "العربية" على هامش القمة السعودية الصينية، عن آخر الاتفاقيات الموقعة في قطاع الطاقة بين الجانبين السعودي والصيني.

وقال إن أكبر هذه الاتفاقيات في مشروع البحر الأحمر بالتعاون مع Power China كشريك، والتي ستعمل على البنية التحتية والخدمات، وهي اتفاقية هامة بقيمة 1.5 مليار دولار، قد أشار إليها الرئيس الصيني بنفسه في خطابه الأخير.

وأضاف أن الاتفاقية الموقعة مع مشروع البحر الأحمر، تشمل استثمار شركة SPIC الصينية في المشروع بالمملكة، وهي من أحدث الشركات الصينية في قطاع الطاقة المتجددة.

أرامكو و"شاندونغ" الصينية توقعان مذكرة تتضمن اتفاقية محتملة لتوريد النفط شركات أرامكو أرامكو و"شاندونغ" الصينية توقعان مذكرة تتضمن اتفاقية محتملة لتوريد النفط

وتابع: "ثاني أكبر هذه الاتفاقيات مع شركة صينية لإنشاء محطة للطاقة الشمسية في السعودية. ومن المتوقع أن توقع الاتفاقية هذا العام على أن يبدأ إنشاء المشروع العام المقبل، وذلك لإنتاج 3.2 غيغاوات من الطاقة الشمسية".

بالإضافة إلى ذلك، تم توقيع اتفاقية مع بنك الشعب الصيني لتمويل مشروع إنتاج طاقة الرياح بطاقة 1 غيغاوات، واليوم يبدأ العمل بالمشروع، وفق ما ذكره نائب الرئيس وكبير المتحدثين في شركة أكواباور بالصين.

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