مؤشر البورصة المصرية يقفز 8.8%.. والأسهم تربح 60 مليار جنيه في أسبوع

واصلت البورصة المصرية ارتفاعها الأسبوعي، متجاهلة خسائر الجنيه المصري والارتباك الشديد في سوق الصرف، حيث تمكنت الأسهم المدرجة من تحقيق مكاسب أسبوعية تجاوزت 60 مليار جنيه.

ووفق التقرير الأسبوعي للبورصة، صعد رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة بنسبة 6.8% لتربح الأسهم نحو 60.9 مليار جنيه بعدما زاد رأس المال السوقي من مستوى 890.4 مليار جنيه في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي، إلى نحو 981.3 مليار جنيه في إغلاق تداولات الأسبوع الحالي.

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وصعد رأس المال السوقي لأسهم المؤشر الرئيسي من 586.1 مليار جنيه إلى 633 مليار جنيه، بنسبة نمو بلغت نحو 8%.

كما ارتفع رأس المال السوقي لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 163.6 مليار جنيه إلى 172.1 مليار جنيه بنسبة نمو 5.2%.

وصعد رأس المال لمؤشر الأسهم الأوسع نطاقًا من 749.7 مليار جنيه إلى 805.1 مليار جنيه بنسبة نمو 7.4%.

على صعيد المؤشرات، قفز المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 8.79% ليغلق عند مستوى 14838 نقطة.

كما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 4.05% ليغلق عند مستوى 2728 نقطة.

وسجل المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" ارتفاعاً بنحو 5.51% ليغلق عند مستوى 4019 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" صعودا بنحو 8.40% ليغلق عند مستوى 17713 نقطة.

وارتفع مؤشر "تميز" بنسبة 1.91% ليغلق عند مستوى 3563 نقطة.

وبالنسبة للتداول، فقد ارتفع إجمالي قيمة التداول خلال جلسات الأسبوع إلى 78.6 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 5.477 مليار ورقة منفذة على 453 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 14.4 مليار جنيه، وكمية تداول بلغت 4.574 مليار ورقة منفذة على 380 ألف عملية خلال تعاملات الأسبوع الماضي.

أما مؤشر "تميز"، فقد بلغ إجمالى قيمة التداول به نحو 29.6 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 98.9 مليون ورقة منفذة على 2584 عملية خلال تداولات الأسبوع.

واستحوذت الأسهم على 78.49% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 21.51% من إجمالي التداولات.

وتوزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة بين 8.9 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسي للبورصة بحجم تداول 1.3 مليار ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 212.3 ألف عملية.

وبلغت قيمة التداول بأسهم مؤشر "إيجى إكس 70" نحو 4 مليارات جنيه، بحجم تداول 2.9 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 160.9 ألف عملية.

فيما بلغت قيمة التداول بأسهم مؤشر "إيجي إكس 100" نحو 12.9 مليار جنيه بحجم تداول 4.2 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 373.2 ألف عملية.