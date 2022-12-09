مبيعات الأجانب في البورصة المصرية ترتفع إلى 23.2 مليار جنيه منذ بداية 2022

كشفت بيانات رسمية حديثة أن مبيعات المستثمرين الأجانب بالبورصة المصرية بلغت نحو 23.2 مليار جنيه منذ بداية العام 2022 وحتى نهاية تداولات الأسبوع الحالي.

فيما سجل المستثمرون العرب صافي شراء بقيمة 2.5 مليار جنيه على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام وحتى نهاية تداولات الأسبوع الحالي.

مادة اعلانية

ووفق التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية، فقد بلغت مبيعات المستثمرين الأجانب نحو 495.3 مليون جنيه خلال تداولات الأسبوع الحالي، فيما سجل المستثمرون العرب صافي شراء بقيمة 141 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

واستحوذت تعاملات المستثمرين المصريين على نحو 83.7% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية خلال جلسات الأسبوع، فيما استحوذت تعاملات المستثمرين الأجانب على نسبة 6.5%.

واستحوذت تعاملات المستثمرين العرب على نحو 9.8% من إجمالي التعاملات، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وشكلت تعاملات المستثمرين المصريين نحو 76.9% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ بداية العام 2022 وحتى نهاية الأسبوع الحالي، بعد استبعاد الصفقات.

بينما سجل المستثمرون الأجانب نحو 14.8%، فيما استحوذت تعاملات المستثمرين العرب على نحو 8.3%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30"، سجل ارتفاعاً أسبوعياً بنسبة 8.79% ليغلق عند مستوى 14838 نقطة.

كما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 4.05% ليغلق عند مستوى 2728 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" صعودا بنحو 5.51% ليغلق عند مستوى 4019 نقطة.

كما صعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 8.40% ليغلق عند مستوى 17713 نقطة.

وربح رأس المال السوقي للأسهم المدرجة بالبورصة المصرية نحو 60.9 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع، ليغلق عند مستوى 951.3 مليار جنيه، بنسبة نمو بلغت نحو 6.8%.

وصعد رأس المال السوقي لأسهم المؤشر الرئيسي من 586.1 مليار جنيه إلى 633 مليار جنيه، بنسبة نمو 8%.

كما ارتفع رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 163.6 مليار جنيه إلى 172.1 مليار جنيه بنسبة نمو بلغت نحو 5.2%.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم المؤشر الأوسع نطاقًا من 749.7 مليار جنيه إلى 805.1 مليار جنيه بنسبة نمو بلغت نحو 7.4%.