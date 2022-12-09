الصين أكبر شريك تجاري للدول الخليجية.. حلت مكان الاتحاد الأوروبي منذ 2020

تجمع دول مجلس التعاون الخليجي بالصين علاقاتُ شراكة اقتصادية قوية.

وخلال هذا العام كشف سفراء الصين لدى دول مجلس التعاون عن حجم التبادل التجاري، حيث حلت الصين محل الاتحاد الأوروبي منذ عام 2020، وأصبحت أكبر شريك تجاري لمجلس التعاون.

مادة اعلانية

لم تكن العلاقاتُ الخليجية - الصينية كما هي اليوم بهذه القوة، فالرئيس دنغ شاوبنغ الذي قادَ الصين (بين عامَي 1987 و1992) أدرك أن حاجةَ بلادِه لمصادرِ الطاقة وتحريكِ الاقتصاد تحتاجُ إلى نظامٍ أمني مستقر، ووجدَهُ في الخليج الذي يشكّل حِصّةَ الأسد في وارداتِ الصين من النِفط والغاز والبتروكيماويات.

وبالفعل استطاعت الصين تأسيسَ حضورِها الاقتصادي في الخليج، بدخول العلاقاتِ مرحلة ًجديدة "خلال سبعين عاما من التقاربِ السياسي" الذي أحدثَ تطورا اقتصاديا مذهلا، ومازال في مرحلةِ التحول.

وأصبحت الصين أكبرَ شريكٍ تجاري لمجلسِ التعاون منذُ عامِ 2020 وحلت محلَّ الاتحادِ الأوروبي.

وتتصدر السعودية لائحةَ شركاءِ الصين التجاريين بين الدولِ العربية، فيما تجاوزَ مستوى التبادلِ التجاري بين الإماراتِ والصين 64 مليارَ دولار.

وتربّعت الصين على رأسِ قائمةِ الدول الآسيوية من حيثُ حَجمُ التبادلِ التجاري مع سلطنةِ عُمان بمبلغ 8.3 مليار ريال عماني.

وبلغ حجمُ التبادلِ التجاري بين الكويت والصين 20.2 مليار دولار في الـ11 شهرا الأولى من عام 2021.

فيما أكد سفيرُ الصين لدى قطر أن حجمَ المُبادلاتِ التجارية مع بلادِه تجاوزَ 18 مليارَ دولار

وتجاوز حجمُ التبادل التجاري بين البحرين والصين الملياري دولار.

وبحسبِ الأرقام فإن التعاونَ بين دولِ مجلس التعاون والصين في الطاقة يتطورُ بخُطىً ثابتةومستمرٌ نحوَ اتجاهٍ أكثرَ عُمقا واتساعا في استخراجِ النِفط والغازِ الطبيعي وتكرير النفط.