بيع أقدم سراويل من الجينز في العالم.. وصلت إلى هذا السعر!

بيعت سراويل عمل انتشلت من صندوق في حطام سفينة غارقة عام 1857 قبالة ساحل ولاية كارولينا الشمالية ووصفها مسؤولو مزاد بأنها أقدم بناطيل جينز معروف في العالم، مقابل 114 ألف دولار.

كانت سراويل عمال المناجم الأبيض شديدة التحمل والمزودة بخمسة أزرار من بين 270 قطعة أثرية من عصر "غولد راش" بيعت بما يقرب من مليون دولار في رينو في نهاية الأسبوع الماضي، وفقا لمتجر التحف ( هولابيرد ويسترن أميريكانا كوليكشنز).

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هناك خلاف حول ما إذا كانت هذه السراويل باهظة الثمن لها أي روابط مع مبتكر الجينز الأزرق الحديث، ليفي شتراوس، حيث تسبق بنحو 16 عاما أول سراويل تم تصنيعها رسميا من قبل شركة (ليفي شتراوس آند آمب) ومقرها سان فرانسيسكو في عام 1873، وفق ما نقلته وكالة أسوشييتد برس.

ويقول البعض إن الأدلة التاريخية تشير إلى وجود صلات بشتراوس، الذي كان تاجر جملة للسلع الجافة في ذلك الوقت، ويمكن أن تكون السراويل نسخة مبكرة جدا مما سيصبح الجينز الشهير.

لكن مؤرخ الشركة ومدير الأرشيف، تريسي بانيك، يقول إن أي ادعاءات حول أصلها هي "تكهنات".

وكتبت في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى وكالة الأسوشييتد برس: "السراويل ليست من ماركة ليفي ولا أعتقد أنها سراويل عمل عمال المناجم".

بغض النظر عن أصلها، لا يمكن إنكار أن السراويل قد تم صنعها قبل غرق السفينة (إس إس سنترال أميركا) في إعصار في 12 سبتمبر 1857.

كانت السفينة مكتظة بالركاب الذين بدأوا رحلتهم في سان فرانسيسكو وكانوا في طريقهم إلى نيويورك عبر بنما. وليس هناك ما يشير إلى وجود سروال عمل أقدم يعود إلى عصر غولد راش.

قال دوايت مانلي، الشريك الإداري لمجموعة كاليفورنيا غولد ماركيتينغ غروب، التي تمتلك القطع الأثرية وتطرحها في مزاد علني: "الجينز الخاص بعمال المناجم مثل العلم الأول على القمر، لحظة تاريخية في التاريخ".

عناصر المزاد الأخرى التي تم دفنها لأكثر من قرن في حطام السفينة الغارقة على عمق 7200 قدم (2195 مترا) تحت سطح المحيط الأطلسي، تضمنت مفاتيح المراقب لغرفة الكنز حيث تم تخزين أطنان من عملات غولد راش وسبائك ذهبية. وبيعت بمبلغ 103200 دولار.

تم بيع ذهب بقيمة عشرات الملايين من الدولارات منذ بدء انتشال حطام السفينة في عام 1988. لكن يوم السبت الماضي كان أول مرة يتم فيه عرض قطع أثرية في المزاد العلني. وهناك مزاد آخر مخطط له في فبراير/ شباط.

قال فريد هولابيرد، رئيس شركة المزادات: "لم يكن هناك أبدا أي شيء مثل نطاق هذه القطع الأثرية المستعادة، والتي مثلت حقبة زمنية من الحياة اليومية خلال غولد راش".

غطاء صندوق الكنز التابع لشركة ويلز فارغو آند آمب والذي يعتقد أنه الأقدم من نوعه بيع مقابل 99600 دولار. وبيع مسدس كولت 1849 مقابل 30 ألف دولار. وبيعت عملة ذهبية بقيمة 20 دولارا تم سكها في سان فرانسيسكو عام 1856 وختمها لاحقا بإعلان متجر أدوية في ساكرامنتو مقابل 43200 دولار.