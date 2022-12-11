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خاص

الخضيري للعربية: "الأهلي" السعودي يمتلك سيولة كافية ومتوسط القروض للودائع عند 80%

قال إن الإقراض البنكي بالمملكة نما بنسبة 15% خلال العام الماضي

دبي - العربية.نت
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قال رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي السعودي، عمار الخضيري، في مقابلة مع "العربية"، إن نسبة القروض إلى الودائع لدى البنك الأهلي السعودي عند 80% تزيد أو تنقص بنحو 2-3%.

وأضاف الخضيري خلال مشاركته في منتدى الميزانية السعودية 2023، أن البنك الأهلي السعودي يمتلك سيولة كافية، وأن خطوة إصدار السندات أو زيادة رأس المال تهدف لتعزيز فرص البنك في زيادة الوعاء الإقراضي وفقا لعدد من المؤشرات.

وتابع: "الأهلي السعودي يقترض أو يقرض عبر آلية الأنتربنك، وقبل نحو 5 أشهر أصدرنا سندات".

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وأشار إلى أن الإقراض البنكي بالمملكة نما بنسبة 15% خلال العام الماضي، بدعم من النمو الاقتصادي ونمو قطاع الأعمال والمشاريع، وهو ما يرفع الطلب على الحاجة للاقتراض لتسريع وتيرة الأعمال.

وأوضح أن الطلب على الاقتراض يتأثر مع ارتفاع الفائدة، ولكن العنصر الأساسي معدلات النمو الاقتصادي والتي تعزز من فرص نمو القروض.

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