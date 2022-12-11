إيلون ماسك يطلق تحذيراً شديداً بشأن الاقتصاد

أبدى الملياردير إيلون ماسك قلقه بشأن الاقتصاد. واستمر أغنى رجل في العالم في دق ناقوس الخطر لعدة أشهر حتى الآن، محذراً من أن الاقتصاد يواجه ركودا عميقا إذا استمرت السياسة النقدية للبنك المركزي في مسارها.

يأتي ذلك بينما يعقد مجلس الاحتياطي الفيدرالي اجتماعه النقدي الأخير لهذا العام في الأيام المقبلة، توصل رجل الأعمال إلى توقع جديد. ومثل تنبؤاته السابقة، هذا مقلق للغاية.

مادة اعلانية

ورفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بشكل حاد في الأشهر الأخيرة، حيث رفع المعدل القياسي من الصفر تقريباً أثناء الوباء إلى نطاق يتراوح بين 3.75% و4%، في محاولة لمكافحة التضخم الذي بلغ أعلى مستوياته منذ 40 عاماً.

لكن العديد من الاقتصاديين يقولون إن هذه السياسة النقدية "العدوانية" ستغرق الاقتصاد في ركود، وفقاً لما ذكره موقع "The street"، واطلعت عليه "العربية.نت".

الركود سيتضخم بشكل كبير

يعقد البنك المركزي اجتماعاً لمدة يومين في 13 و14 ديسمبر. ومن المتوقع أن يرفع صانعو السياسة أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، بعد 4 ارتفاعات متتالية بمقدار 75 نقطة أساس.

بالإضافة إلى ذلك، سينشر بنك الاحتياطي الفيدرالي أول توقعاته ربع السنوية منذ سبتمبر. وسيوفر هذا أدلة على المكان الذي يرى البنك المركزي أن الاقتصاد الأميركي يتجه إليه خلال السنوات القليلة المقبلة.

ويعتقد ماسك أنه إذا أعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي عن رفع سعر الفائدة كما هو متوقع، فسيكون ذلك خطأً فادحاً. وقد حذر من أن القرار سوف يغرق الاقتصاد في ركود أكثر حدة مما هو متوقع بالفعل.

If the Fed raises rates again next week, the recession will be greatly amplified — Elon Musk (@elonmusk) December 9, 2022

وقال الملياردير أمس الأول في رسالة على تويتر "إذا رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مرة أخرى الأسبوع المقبل، فسوف يتضخم الركود بشكل كبير".

يتفق الرئيس التنفيذي لشركة تصنيع السيارات الكهربائية تسلا، أيضاً مع رائدة الاستثمار كاثي وود، التي تواصل التأكيد على أن الارتفاع المستمر في الأسعار سيؤدي إلى الانكماش، وهو خطر أشار إليه ماسك بالفعل في سبتمبر الماضي.

Typically, an inverted yield curve is pointing to a recession and/or lower than expected inflation than expected. In our view, deflation is a much bigger risk than inflation. Commodity prices and massive retail discounts are corroborating this point of view. — Cathie Wood (@CathieDWood) December 7, 2022

وكتبت وود في تغريدة: "يبدو أن سوق السندات يشير إلى أن الاحتياطي الفيدرالي يرتكب خطأً فادحاً". "عند -80 نقطة أساس (كما تم قياسها من خلال عوائد سندات الخزانة لمدة 10 سنوات مقابل عامين)، يكون منحنى العائد أكثر انعكاساً الآن أكثر من أي وقت مضى منذ أوائل الثمانينيات عندما ترسخ التضخم من رقمين".

وأضافت: "عادةً ما يشير منحنى العائد المقلوب إلى ركود و/ أو تضخم أقل مما كان متوقعاً. وفي رأينا، يمثل الانكماش خطراً أكبر بكثير من التضخم. وتدعم أسعار السلع وخصومات التجزئة الهائلة وجهة النظر هذه".

ورد عليها ماسك بتغريدة: "بالتأكيد".

Actually the yield curve reflects investor expectations that the #Fed will succeed in bringing #inflation down to 2%. Investors are wrong. The only thing the Fed will succeed in doing is making the #recession worse, which will crush the dollar and send consumer prices soaring. — Peter Schiff (@PeterSchiff) December 10, 2022

الانكماش مقابل التضخم

لكن الخبير الاقتصادي بيتر شيف يختلف مع ماسك ووود.

علق شيف على منشور ماسك قائلاً: "في الواقع، يعكس منحنى العائد توقعات المستثمرين بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سينجح في خفض معدل التضخم إلى 2%". "المستثمرون مخطئون. الشيء الوحيد الذي سينجح بنك الاحتياطي الفيدرالي في فعله هو جعل الركود أسوأ، مما سيؤدي إلى سحق الدولار ورفع أسعار المستهلكين".