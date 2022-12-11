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إيلون ماسك (تعبيرية - شترستوك)
إيلون ماسك (تعبيرية - شترستوك)
إيلون ماسك

إيلون ماسك يطلق تحذيراً شديداً بشأن الاقتصاد

يخشى أغنى رجل في العالم من ازدياد الانكماش

دبي - العربية.نت
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أبدى الملياردير إيلون ماسك قلقه بشأن الاقتصاد. واستمر أغنى رجل في العالم في دق ناقوس الخطر لعدة أشهر حتى الآن، محذراً من أن الاقتصاد يواجه ركودا عميقا إذا استمرت السياسة النقدية للبنك المركزي في مسارها.

يأتي ذلك بينما يعقد مجلس الاحتياطي الفيدرالي اجتماعه النقدي الأخير لهذا العام في الأيام المقبلة، توصل رجل الأعمال إلى توقع جديد. ومثل تنبؤاته السابقة، هذا مقلق للغاية.

ورفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بشكل حاد في الأشهر الأخيرة، حيث رفع المعدل القياسي من الصفر تقريباً أثناء الوباء إلى نطاق يتراوح بين 3.75% و4%، في محاولة لمكافحة التضخم الذي بلغ أعلى مستوياته منذ 40 عاماً.

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لكن العديد من الاقتصاديين يقولون إن هذه السياسة النقدية "العدوانية" ستغرق الاقتصاد في ركود، وفقاً لما ذكره موقع "The street"، واطلعت عليه "العربية.نت".

الركود سيتضخم بشكل كبير

يعقد البنك المركزي اجتماعاً لمدة يومين في 13 و14 ديسمبر. ومن المتوقع أن يرفع صانعو السياسة أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، بعد 4 ارتفاعات متتالية بمقدار 75 نقطة أساس.

بالإضافة إلى ذلك، سينشر بنك الاحتياطي الفيدرالي أول توقعاته ربع السنوية منذ سبتمبر. وسيوفر هذا أدلة على المكان الذي يرى البنك المركزي أن الاقتصاد الأميركي يتجه إليه خلال السنوات القليلة المقبلة.

ويعتقد ماسك أنه إذا أعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي عن رفع سعر الفائدة كما هو متوقع، فسيكون ذلك خطأً فادحاً. وقد حذر من أن القرار سوف يغرق الاقتصاد في ركود أكثر حدة مما هو متوقع بالفعل.

وقال الملياردير أمس الأول في رسالة على تويتر "إذا رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مرة أخرى الأسبوع المقبل، فسوف يتضخم الركود بشكل كبير".

يتفق الرئيس التنفيذي لشركة تصنيع السيارات الكهربائية تسلا، أيضاً مع رائدة الاستثمار كاثي وود، التي تواصل التأكيد على أن الارتفاع المستمر في الأسعار سيؤدي إلى الانكماش، وهو خطر أشار إليه ماسك بالفعل في سبتمبر الماضي.

وكتبت وود في تغريدة: "يبدو أن سوق السندات يشير إلى أن الاحتياطي الفيدرالي يرتكب خطأً فادحاً". "عند -80 نقطة أساس (كما تم قياسها من خلال عوائد سندات الخزانة لمدة 10 سنوات مقابل عامين)، يكون منحنى العائد أكثر انعكاساً الآن أكثر من أي وقت مضى منذ أوائل الثمانينيات عندما ترسخ التضخم من رقمين".

وأضافت: "عادةً ما يشير منحنى العائد المقلوب إلى ركود و/ أو تضخم أقل مما كان متوقعاً. وفي رأينا، يمثل الانكماش خطراً أكبر بكثير من التضخم. وتدعم أسعار السلع وخصومات التجزئة الهائلة وجهة النظر هذه".

ورد عليها ماسك بتغريدة: "بالتأكيد".

الانكماش مقابل التضخم

لكن الخبير الاقتصادي بيتر شيف يختلف مع ماسك ووود.

علق شيف على منشور ماسك قائلاً: "في الواقع، يعكس منحنى العائد توقعات المستثمرين بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سينجح في خفض معدل التضخم إلى 2%". "المستثمرون مخطئون. الشيء الوحيد الذي سينجح بنك الاحتياطي الفيدرالي في فعله هو جعل الركود أسوأ، مما سيؤدي إلى سحق الدولار ورفع أسعار المستهلكين".

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