خاص
وزير النقل للعربية: ميناء الملك عبدالله الأول عالميا في كفاءة مناولة الحاويات
الجاسر: القطاع يشهد تحولات كبيرة منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية للنقل
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قال وزير النقل السعودي صالح الجاسر، إن الموانئ السعودية حققت قفزات في ترتيب كفاءة مناولة الحاويات عالمياً، ويحتل ميناء الملك عبدالله المركز الأول عالمياً، وقفز ميناء جدة إلى المرتبة الثامنة عالمياً، وميناء الملك عبد العزيز قفز من المرتبة 98 إلى 14 عالمياً.
وأضاف الوزير في مقابلة مع "العربية"، اليوم الأحد، أن المنظومة تشهد تحولات كبيرة منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، ويجري حالياً قطف ثمار بعض هذه الإصلاحات.
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وأوضح أن أبرز هذه التحولات هي في مجالات عدة أبرزها التشريع والبنية التحتية.
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