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خاص

"الصناعة" السعودية تكشف للعربية فرص نمو قطاع السيارات في المملكة

استراتيجية الصناعة الوطنية في المملكة تستهدف تطوير 12 قطاعاً

دبي - العربية.نت
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قال نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودية أسامة بن عبد العزيز الزامل، في مقابلة مع "العربية"، إن مصنعي لوسيد للسيارات الكهربائية و"سير" للسيارات يسهمان في تحقيق نقلة نوعية بقطاع التصنيع في السعودية عبر خلق فرص استثمارية في سلاسل القيمة المرتبطة بتلك الصناعة.

وأضاف الزامل أن مصانع السيارات بالمملكة ستسهم في خلق تجمع للعديد من الصناعات المغذية لها في المملكة، وهو ما يدعم الاستراتيجية الوطنية للصناعة.

وأوضح أن مصنع "لوسيد" يخصص نحو 70% من إنتاجه للتصدير، وهو ما يسهم في تصدير منتجات سعودية تدخل في صناعة السيارات، مشيراً إلى أننا نعمل مع بعض الدول خارجياً من خلال هيئة الصادرات السعودية لإيجاد طلب لتصدير تلك المنتجات المرتبطة بقطاع السيارات.

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وقال نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودية، إن استراتيجية الصناعة الوطنية في المملكة تستهدف تطوير 12 قطاعاً منها العسكرية والغذائية والدوائية والطبية والطيران والنقل البحري، وحددنا من بين هذه القطاعات المستهدفة نحو 118 سلعة.

وبشأن تبني الثورة الصناعية الرابعة في الاستراتيجية، قال الزامل إنها تضم عدة أدوات تعتبر محركا للتصنيع المتقدم، وهي الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وسلسلة الكتلة.

وأضاف أن وزارة الصناعة السعودية عملت على برامج لرفع مستوى التميز التشغيلي لدى المصانع وتتضمن دعم وتعزيز البنية التحتية في المدن الصناعية لرفع جاهزيتها التقنية لمساعدة المصانع، كما نعمل على دعم قدرات العنصر البشري.

وأشار إلى أن برنامج مصانع المستقبل يهدف إلى تحويل 4 آلاف مصنع بالمملكة حتى 2025 لتصبح مصانع ذات أتمتة عالية.

وكشف أن المصانع تتضمن قطاعات صناعة البتروكيماويات والصناعات العسكرية والصناعات المرتبطة بالأمن الغذائي والأدوية حيث تعمل الوزارة على توطين صناعة اللقاحات بالمملكة.

وأوضح أن الوزارة عملت مع شركة "سابك" على رفع كفاءة الإنتاج عبر تقليل التكلفة بالمصانع الصغيرة والمتوسطة، واطلقنا برنامج تحفيز القطاع الصناعي والذي يركز على رفع مستوى التشغيلي للمصانع، وسنعمل خلال العام المقبل على زيادة عدد المصانع المنضمة للبرنامج.

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