رئيس "أمريكانا" للعربية: نخطط لافتتاح ما يصل إلى 300 مطعم سنويا

كشف الرئيس التنفيذي لشركة أمريكانا للمطاعم أماربال سندو، عن خطط الشركة افتتاح ما يصل إلى 300 مطعم سنويا كل عام ابتداء من العام المقبل.

وقال سندو في مقابلة "العربية" على هامش بدء التداول على أسهم أمريكانا المزدوج في تداول وسوق أبوظبي للأوراق المالية اليوم الاثنين: "لدينا طموح كبير للتوسع ونستهدف مضاعفة أعمالنا على المدى المتوسط ".

مادة اعلانية

وأشار إلى مواصلة التوسع في الدول الـ12 التي تعمل بها الشركة، موضحا أن أمريكانا لديها علامات تجارية غير موجودة في دول معينة وتستهدف تأسيسها بالإضافة إلى خطط لإضافة علامات تجارية جديدة.

وأفاد أن الشركة أضافت العلامة التجارية بيتس كوفي لمحفظتها وهي من أفضل العلامات التجارية صنعا للقهوة، وسيتم إطلاقها في الإمارات هذا الشهر ونستهدف إطلاقها في السعودية العام المقبل.

من جانبه، قال المدير المالي لأمريكانا للمطاعم هارش بانسال، إن أمريكانا تعد شركة إقليمية بأساسات قوية في الإمارات والسعودية بالإضافة إلى باقي دول المنطقة.

وأوضح بانسال في تصريحات للعربية: "لدينا مساهمين أساسيين في المملكة والإمارات ومن هذا جاء قرارنا بإدراج أسهمنا بشكل مزدوج في السوقين لأنهما أكبر وأفضل سوقين للأسهم في المنطقة وهذا يخلق فرصا للمستثمرين في السوقين".

وشهد سوقا السعودية وأبوظبي، اليوم الاثنين، إدراج وبدء تداول أسهم شركة "أمريكانا للمطاعم العالمية"، حيث يعتبر هذا الإدراج الأول من نوعه في سوق الأسهم السعودية، التي كانت مقتصرة على الشركات السعودية.

وكانت الشركة، تلقت طلبات بقيمة 105 مليارات دولار من طرحها العام المزدوج في الإمارات والسعودية، وهو ما يتجاوز المبلغ المستهدف البالغ 1.8 مليار دولار بنحو 58 مرة.

وأدى الطلب القوي إلى تحديد سعر السهم عند الحد الأعلى للنطاق السعري البالغ 2.68 ريال للسهم في السعودية، ما يعادل 2.62 درهم للسهم في الإمارات.

وبموجب هذا التسعير، تم تقييم الشركة بنحو 6 مليارات دولار.

وأفادت "تداول السعودية"، بأنه لن يتم تطبيق حد التذبذب السعري اليومي على أسهم الشركة للثلاثة أيام الأولى للإدراج مع تطبيق الحد الثابت للتذبذب السعري عند +/- 10%.

واعتبارا من اليوم الرابع للتداول، سيتم تطبيق حد التذبذب السعري اليومي ليكون -/+ 10%، وإلغاء الحدود الثابتة للتذبذب السعري، وذلك وفقاً لإجراءات التداول والعضوية.

وفيما يخص الحدود الثابتة للتذبذب السعري، فيتم تطبيقها عند وصول سعر الورقة المالية إلى 10%، سواء ارتفاعاً أو انخفاضاً، مما يؤدي إلى تفعيل مزاد التذبذب السعري، لتحديد حد ثابت جديد للورقة المالية بناء على السعر المرجعي الجديد الناتج من مزاد التذبذب السعري.

ويفعل مزاد التذبذب السعري لمدة خمس دقائق عند وصول سعر الورقة المالية إلى 10%، سواء ارتفاعاً أو انخفاضاً، وهو مزاد يبدأ عندما يصل سعر الورقة المالية إلى الحد الثابت للتذبذب السعري ويمكن أن يتكرر عدة مرات خلال جلسة التداول، وينتج عنه سعر مرجعي جديد تُبنى عليه حدود سعرية ثابتة.

ويعد إدراج "أمريكانا للمطاعم العالمية" الإدراج اﻟ14 في السوق الرئيسية "تاسي" خلال العام الجاري، بعد أن شهد العام الماضي 9 إدراجات.

وبإدراج أسهم شركة "أمريكانا للمطاعم العالمية" يصل عدد الشركات المدرجة في السوق السعودية إلى 203 شركات دون احتساب الصناديق العقارية المتداولة التي يصل عددها إلى 17 شركة.

وطرحت الشركة 30% من رأس مالها ما يعادل 2527 مليون سهم من أسهمها، عن طريق طرح عام أولي مزدوج ومتزامن في سوق أبوظبي للأوراق المالية والسوق السعودية "تداول".

وتوزعت الأسهم المطروحة في البداية على ثلاث شرائح، إحداها للأفراد الإماراتيين وقد خصص لها 5% من إجمالي أسهم الطرح، مقابل 10% للأفراد السعوديين و85% للمؤسسات المؤهلة، ليتم بعدها زيادة الحد الأقصى للأسهم المخصصة للأفراد في الإمارات إلى 10% مع تخفيض الحد الأقصى للأسهم المخصصة للمؤسسات المؤهلة إلى 80%.