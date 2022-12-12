اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
خاص

كيف سيكون أداء صناديق الريت العقارية في السعودية خلال عام 2023؟

مؤشر الريت في السعودية يتداول عند مستويات ما قبل الجائحة

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

قال رئيس مجلس الإدارة في شركة Future Goals Consultancy، سلطان النقلي، إن صناديق الريت مثل أي أصول تتأثر بعوامل السوق مثل أسعار الفائدة والسيولة في السوق، بالإضافة إلى التوقعات الحالية والمستقبلية.

وأضاف النقلي في مقابلة مع "العربية"، أن تراجع أداء صناديق الريت جاء نتيجة تغير هذه العوامل.

وأشار إلى أن صناديق الريت في أوقات التضخم على مدى 25 و30 سنة أداؤها يكون أفضل من القطاعات الأخرى.

كيف تواجه صناديق الريت السعودية مخاطر ارتفاع الفائدة؟ قصص اقتصادية خاص كيف تواجه صناديق الريت السعودية مخاطر ارتفاع الفائدة؟

وكشف أن أداء صناديق الريت على المدى الطويل يتفوق بنحو 3.5% على أداء الأصول الأخرى.

وأوضح النقلي أن مؤشر الريت في السعودية قبل 3 سنوات كان عند 3900 نقطة تقريبا، وبإغلاق اليوم المؤشر يتداول عند نفس المستوى.

وحول توقعات عام 2023، ذكر النقلي أن قطاع الريت قد يتأثر إيجابا بعد إعلان الميزانية وتحقيق فائض، مشيرا إلى أن التحدي الذي يواجه القطاع هو حجم النمو الحالي ومدى إمكانية اقتراض مديري الصناديق بالاقتراض.

وأفاد النقلي بأن مديري الصندوق يشكلون أهمية كبيرة بالنسبة لإدارة الريت من ناحية الإقراض والتوسع ونوعية الأصول، مبينا أن أداء صندوق عن صندوق يتأثر بالعوامل السوقية ولكن يجب أن يكون هناك فريق جيد يدير الصندوق.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
ناشطة إنسانية تطلق مبادرة لدعم المحتجين في إيران عبر الطبخ ناشطة إنسانية تطلق مبادرة لدعم المحتجين في إيران عبر الطبخ
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط