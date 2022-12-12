كيف يستفيد المستثمرون من الإدراج المزدوج لسهم "أمريكانا"؟

قال رئيس قسم الأفراد والحسابات الخاصة في الرمز كابيتال، مروان شراب، إنه يمكن الاستفادة من الإدراج المزدوج لسهم "أمريكانا للمطاعم" نظراً لأن سوقي السعودية وأبوظبي بهما سعر ثابت للعملة المحلية مقابل الدولار، ولذلك توجد فرصة لعمل Arbitrage بشرط أن يكون لدى العميل كمية أسهم موجودة في السوقين للاستفادة من تذبذب السعر في السوقين.

وشهد سوقا السعودية وأبوظبي، اليوم الاثنين، إدراج وبدء تداول أسهم شركة "أمريكانا للمطاعم العالمية"، حيث يعتبر هذا الإدراج الأول من نوعه في سوق الأسهم السعودية، التي كانت مقتصرة على الشركات السعودية.

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وبشأن عدم تحقيق السهم ارتفاعات كبيرة في أولى إدراج له، قال مراون شراب، في مقابلة مع "العربية"، إن سعر الطرح كان على المستوى الأعلى في النطاق السعري، وأداء السهم طبيعي، لكنه شهد بداية قوية في مستهل الجلسة، وتوجد إيجابية وزخم على شراء السهم.

وأضاف أن أداء السهم يتأثر بتراجعات الأسواق المحلية العالمية والتذبذبات والمتوقع استمرارها لنهاية العام.

وأوضح أن سهم "أمريكانا" سيكون أكثر تأثراً مع الأزمات الاقتصادية في الفترة المقبلة، لا سيما مع التوقعات بحدوث انكماش عالمي في 2023.

وقال مراون شراب، إن خطوة الإدراج المزدوج إيجابية لأسواق المنطقة.

يذكر أن الإدراجات المزدوجة تخضع للتدقيق من الجهات التنظيمية لمنع حصول ما يسمى الـArbitrage وهو الاستفادة من فروق أسعار نفس الأصل في سوقين مختلفين.

وتتم عملية الـ Arbitrage بشراء الأصل في سوق وبيعه في سوق آخر والاستفادة من فروق الأسعار.

عملية الـ Arbitrage

وفي تلك الأثناء، ارتفع سهم "أمريكانا" بنسبة 0.1% عند سعر 2.78 ريال في سوق السعودية، وأغلق مستقراً في سوق أبوظبي المالي عند 2.82 درهم.