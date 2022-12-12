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رئيس أبحاث الأسهم في شركة الأهلي المالية إياد غلام
رئيس أبحاث الأسهم في شركة الأهلي المالية إياد غلام
خاص

"الأهلي المالية" للعربية: السوق السعودية مقومة بأقل من قيمتها العادلة بـ30%

السوق شارفت على تجاوز فترة التذبذب الصعبة

دبي - العربية.نت
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قال رئيس أبحاث الأسهم في شركة الأهلي المالية إياد غلام، إن السيولة وأسعار النفط وارتفاع الفائدة إضافة إلى مؤشر الدولار جميعها عوامل أثرت على حركة الأسهم السعودية.

وأوضح غلام في مقابلة مع "العربية"، أنه يجب التركيز على القطاعات المحلية خلال الفترة المقبلة.

وذكر أن القطاعات التي ينظر إليها المستثمرون ومديرو الصناديق تغيرت بشكل كبير.

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وأشار إلى أن مؤشر السوق السعودية انخفض من ذروته قرب 14 ألف نقطة إلى 10 آلاف نقطة، لذلك يرى المستثمرون أن السوق مقيمة بأقل من قيمتها العادلة بنسبة 30% من الإجمالي.

وذكر أن السوق شارفت على تجاوز فترة التذبذب الصعبة، متوقعا استقرار السوق خلال الفترة القادمة.

وقال غلام إن التقييمات الحالية للسوق تبلغ 14 أو 13 مرة، وهذا أقل من التقييمات التاريخية عند 17 مرة، بالتالي هناك فرص جذابة في السوق.

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