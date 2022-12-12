"لوبريف" للعربية: الشركة تستفيد من التوسع في الصناعة داخل السعودية

قال الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين لـ"لوبريف"، طارق النعيم، في مقابلة مع "العربية"، إن شركة أرامكو السعودية لزيوت الأساس "لوبريف" من أكبر منتجي زيوت الأساس في العالم والمنتج الوحيد في السعودية، وتأسست قبل أكثر من 45 سنة، وكان لديها مصفاة واحدة في جدة، وحالياً تملك وتشغل مصفاة في جدة ومصفاة أخرى في ينبع.

وأضاف طارق النعيم، أن الشركة تمتلك العديد من المزايا التنافسية، أهمها الحصول على اللقيم من الشركة الأم أرامكو السعودية، وهو لقيم ذو جودة عالية مشابه لزيوت الوقود، وتحوله "لوبريف" من لقيم منخفض التكلفة إلى منتجات ذات جودة عالية بتكلفة مرتفعة.

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وأوضح النعيم، أن زيوت الأساس تدخل كمكون رئيسي في الكثير من الصناعات أشهرها زيوت محركات السيارات بنسبة 70 إلى 80% وهي عبارة عن مزيج من زيوت أساس، وبنفس الطريقة تدخل زيوت الأساس في المعدات الثقيلة ولها استخدمات متعددة في الزيوت الصناعية.

وقال الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين لـ"لوبريف"، إن القدرة الإنتاجية للشركة تبلغ 1.3 مليون طن متر من زيوت الأساس، وبعد التوسعة الأخيرة لمعمل الشركة في ينبع أصبحت شركة عالمية من حيث القدرة الإنتاجية، وتبيع من 35 إلى 40% في الداخل والباقي يباع في الأسواق المجاورة والعالمية، ولديها شبكة تسويق وخدمات لوجستية في السعودية والإمارات تقوم من خلالها بتصدير منتجاتها إلى جميع أنحاء العالم.

وأضاف طارق النعيم، أن الشركة متفائلة بالسوق المحلي وزيادة الطلب لعدة أسباب منها إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتوسع في الصناعة اذي يترجم إلى عدد أكبر من المصانع وعدد أكبر من المكاين التي تحتاج زيوت تشحيم وبدورها تقوم على زيوت الأساس، وبالتالي فإن توسع الصناعة يزيد الطلب على زيوت الأساس، بالإضافة إلى إطلاق المملكة مشاريع كبرى تتطلب معدات ثقيلة ورافعات تعتمد على زيوت الأساس، وتشهد الشركة تزايد في الطلب داخل المملكة خلال نحو 3 سنوات ماضية.

وقال النعيم، إنه "لوبريف" تعمل على توسعة جديدة داخل مصفاة ينبع لإنتاج منتجات جديدة من الفئة الثالثة، نظراً للزيادة المتوقعة في الطلب على منتجات الفئتين الثانية والثالثة بواقع 5 ملايين طن على مستوى العالم وتستهدف "لوبريف" الاستحواذ على جزء منه.

وأضاف أن "لوبريف" تعمل حالياً على التصاميم الهندسية للتوسعة ثم البناء، والمتوقع أن تكون التوسعة جاهزة للإنتاج التجاري في 2025.

وأوضح طارق النعيم، أن قطاع زيوت الأساس يشهد تغيراً في انخفاض الطلب على الفئة الأولى وزيادته على الثانية والثالثة، ولذلك يجري إغلاق بعض القدرات الإنتاجية، والسير في المستقبل مع السوق للاستحواذ على جزء من الطلب المحلي والخارجي على زيوت الأساس، والعمل مع الشركة الأم على هذه التوسعات.

كانت شركة الأهلي المالية بصفتها مدير الاكتتاب والمستشار المالي، للطرح العام الأولي لشركة أرامكو السعودية لزيوت الأساس "لوبريف"، قد أعلنت عن إتمام عملية بناء سجل الأوامر لشريحة الفئات المشاركة في أسهم الشركة بنجاح، وبنسبة تغطية بلغت 29.5 مرة من إجمالي الأسهم المطروحة. فيما تم تحديد سعر الطرح النهائي بـ 99 ريالا للسهم الواحد.