بعد اعتقال مؤسس "إف تي إكس" سام بانكمان فرايد.. ما التالي؟

يمثل اعتقال سام بانكمان فرايد في جزر الباهاما يوم الاثنين بداية فصل جديد في ملحمة "إف تي إكس" FTX، وهو فصل سيضع ملياردير التشفير السابق في مواجهة محكمة المنطقة الجنوبية في نيويورك.

وفيما لم يوضح المدعي العام الأميركي، أو المدعي العام لجزر الباهاما ولا قوة الشرطة الملكية لجزر الباهاما طبيعة التهم الموجهة إلى بانكمان فرايد، ذكر تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" أن التهم الموجهة إلى بانكمان فرايد شملت التآمر لارتكاب احتيال في الأوراق المالية، وغسيل الأموال والاحتيال الإلكتروني.

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بدأت لجنة الأوراق المالية والبورصات مجموعة منفصلة من الاتهامات ضد بانكمان فرايد، فيما يتعلق "بانتهاكات قوانين الأوراق المالية الأميركية، وفقاً لما ذكره مدير الإنفاذ جوربير غراويل في بيان يوم الاثنين.

قال خبراء قانونيون لشبكة "CNBC" إن التهم قد تؤدي إلى سجن بانكمان فرايد لعقود.

لدى الولايات المتحدة وجزر الباهاما معاهدة تسليم المجرمين السارية منذ عام 1931، مع آخر استخدام لتلك الاتفاقية تم رصده في عام 1990. ولأن بانكمان فرايد لم يُدن في جزر البهاما بعد، كان على المدعين العامين الأميركيين تأمين أمر اعتقال وتقديم أدلة كافية إلى جزر البهاما على ارتكابه جرائم.

ويعد تسليم المجرمين الخطوة الأولى في عملية قد تستغرق سنوات حتى تنتهي. بالنظر إلى حجم الجرائم المزعومة التي ارتكبها بانكمان فرايد، فإن المدعين العامين والمنظمين سوف يتابعون قضايا متزامنة في جميع أنحاء العالم.

وقال بانكمان فرايد: "لم أحاول أبداً ارتكاب عملية احتيال".

وفي شهادة معدة من قبل لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب، أكد الرئيس التنفيذي الجديد لشركة FTX جون راي أن اختلاط الأموال قد حدث بين FTX وAlameda Research، وهو صندوق التحوط الخاص ببانكمان فرايد.

مشكلة قانونية أخرى

إلى جانب التهم الجنائية المقرر الكشف عنها صباح اليوم الثلاثاء، يواجه بانكمان فرايد أيضاً دعوى مدنية، والتي يمكن أن ترفعها لجنة الأوراق المالية والبورصات، ولجنة تداول السلع الآجلة، والمنظمون المصرفيون والأوراق المالية بالولاية، كما قال ريتشارد ليفين، الذي يرأس التكنولوجيا المالية والتنظيم.

من جانبها، أعربت نائبة الكونغرس الأميركي ماكسين ووترز، رئيسة لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب، عن خيبة أملها من اعتقال بانكمان فرايد قبل شهادته في مجلس النواب، والتي كان من المقرر عقدها يوم الثلاثاء.

وقالت ووترز في بيان "مندهشة لسماع أن سام بانكمان فرايد اعتقل في جزر الباهاما بأمر من المدعي العام للولايات المتحدة."

وأضافت: "يستحق الرأي العام الأميركي أن يسمع مباشرة من السيد بانكمان فرايد حول الإجراءات التي أضرت بأكثر من مليون شخص".

كما تمت دعوة بانكمان فرايد للمثول أمام مجلس الشيوخ قبل اعتقاله. ومن المقرر أن تعقد جلسة الاستماع يوم الأربعاء.

من غير الواضح ما إذا كانت لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) أو هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) ستأخذ زمام المبادرة في رفع قضايا بالأضرار المدنية. حيث قال رئيس مجلس إدارة لجنة الأوراق المالية SEC، غاري جينسلر، الذي التقى مسؤولي بانكمان فرايد وFTX التنفيذيين في وقت سابق من هذا العام، علناً إن "العديد من الرموز المميزة والعملات المشفرة هي أوراق مالية"، مما سيجعل وكالته المنظم الأساسي.

لكن العديد من البورصات، بما في ذلك FTX، لديها منصات مشتقات تشفير تبيع المنتجات المالية مثل العقود الآجلة والخيارات، والتي تقع ضمن اختصاص هيئة تداول السلع الآجلة.

وقال ليفين، الذي مثل العملاء أمام كلتا الوكالتين: "لبيع الأوراق المالية غير المسجلة دون تسجيل أو إعفاء، يمكن أن تنظر في دعوى لجنة البورصة بسبب العقوبات المالية".

ولن ينتظر المستثمرون الذين فقدوا مدخراتهم. إذ تم بالفعل رفع دعاوى جماعية ضد مؤيدي FTX، مثل الممثل الكوميدي لاري ديفيد، ونجم كرة القدم توم برادي. انتقدت إحدى الدعاوى المشاهير بسبب فشلهم المزعوم في بذل "العناية الواجبة قبل تسويق [FTX] للجمهور".

كما يقوم نظراء FTX في الصناعة برفع دعوى ضد بانكمان فرايد. إذ رفعت شركة BlockFi المُقرض المفلس دعوى قضائية ضد بانكمان فرايد في نوفمبر، سعياً وراء ضمانات غير محددة قدمها مؤسس FTX لشركة إقراض العملات المشفرة.

قامت FTX وبانكمان فرايد سابقاً بإنقاذ BlockFi من الإفلاس في يونيو، ولكن عندما فشلت FTX، تُركت BlockFi بمشكلة سيولة مماثلة وتقدمت بطلب الحماية من الإفلاس في نيوجيرسي.

كما تم رفع دعوى قضائية ضد بانكمان فرايد في محاكم اتحادية في فلوريدا وكاليفورنيا. وقالت محكمة في كاليفورنيا إنه يواجه دعاوى جماعية في كلتا الولايتين بسبب "واحدة من أكبر عمليات الاحتيال في التاريخ".

يأتي ذلك، فيما أكبر تسوية جماعية للأوراق المالية كانت مقابل 7.2 مليار دولار في قضية الاحتيال المحاسبي لشركة إنرون، وفقاً لأبحاث ستانفورد. ستأتي إمكانية تسوية بمليارات الدولارات على رأس الغرامات المدنية والجنائية التي يواجهها بانكمان فرايد.

حياة خلف القضبان

إذا كانت وزارة العدل قادرة على إدانة بانكمان فرايد، فإن القاضي سيبحث في عدة عوامل لتحديد المدة التي سيصدر فيها الحكم.

بناءً على حجم الخسائر، إذا أدين بانكمان فرايد بأي من تهم الاحتيال، فقد يكون وراء القضبان لسنوات - من المحتمل أن يستمر لبقية حياته، كما قال برادن بيري، الشريك في Kennyhertz Perry الذي يقدم المشورة للعملاء بشأن قضايا مكافحة غسل الأموال والامتثال والإنفاذ.

وقال بيري، الذي كان سابقاً محامٍ أول في هيئة تداول السلع الآجلة، الهيئة التنظيمية الرسمية الوحيدة لشركة FTX في الولايات المتحدة، إن من الصعب التنبؤ بمدة أي حكم محتمل.

وتتبع إرشادات الأحكام الفيدرالية نظاماً رقمياً لتحديد الحد الأقصى والحد الأدنى المسموح بها لجملة القضايا، ولكن يمكن أن يكون النظام مقصوراً على فئة معينة. ويتم قياس مستوى العقوبة على مقياس يبدأ من واحد، ويصل إلى أقصى حد عند 43 للجريمة.

وتقيم معدلات الإدانة بالاحتيال الإلكتروني عند مستوى 7 على المقياس، مع حد أدنى للعقوبة يتراوح من صفر إلى 6 أشهر.

لكن بيري قال لشبكة "CNBC" إن العوامل المخففة والتعزيزات يمكن أن تغير هذا التصنيف.

وبموجب المبادئ التوجيهية، فإن أي خسارة تزيد عن 550 مليون دولار تضيف 30 نقطة إلى مستوى المخالفة الأساسي". وخسر عملاء FTX مليارات الدولارات.

قال بيري: "إن وجود 25 ضحية أو أكثر يضيف 6 نقاط، [و] استخدام بعض الأسواق المنظمة يضيف 4 نقاط".

وهذا يعني أن بانكمان فرايد قد يواجه عقوبة السجن المؤبد في السجن الفيدرالي، دون إمكانية الإفراج تحت الإشراف، إذا تمت إدانته في واحدة فقط من الجرائم التي سيتبعها المدعون العامون.

في حالة إدانته، يمكن تخفيف عقوبته بعوامل مخففة.

وقال بيري: "من الناحية العملية، يُحكم على العديد من المتهمين ذوي الياقات البيضاء بأحكام أقل مما تمليه المبادئ التوجيهية". حتى في حالات الاحتيال الكبيرة، يمكن اعتبار هذا التحسين المكون من 30 نقطة والذي سبق ذكره بمثابة عقاب.

على سبيل المقارنة، حُكم على ستيفان تشين، المؤسس الأسترالي لصندوق تحوط بقيمة 90 مليون دولار، بالسجن لأكثر من سبع سنوات بعد أن أقر بالذنب في إحدى جرائم الاحتيال في الأوراق المالية.

وأيضا روجر نيلز جوناس كارلسون، مواطن سويدي اتهمته الولايات المتحدة بالاحتيال على أكثر من 3500 ضحية بأكثر من 16 مليون دولار، حكم عليه بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة الاحتيال في الأوراق المالية والاحتيال الإلكتروني وغسيل الأموال.