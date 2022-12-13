"فرانكلين تمبلتون" تكشف للعربية توقعات أسواق السندات والصكوك في 2023
استقرار أسعار النفط عند 70-80 دولاراً يعزز إصدارات الدخل الثابت في دول الخليج
قال مدير استثمارات الصكوك العالمية لدى "فرانكلين تمبلتون" محيي الدين قرنفل، إن أداء أسواق السندات والصكوك يواجه مصاعب في ظل ارتفاع مستويات الفوائد.
وأضاف قرنفل في مقابلة مع "العربية"، أن "عام 2022 كان سنة صعبة في ظل التقلبات ولكن في المقابل تحسنت التقييمات وأصبحت الرؤية المستقبلية أفضل بكثير".
وأوضح أن صندوق "فرانكلين تمبلتون" الذي يستثمر في أسواق الأسهم الخليجية انخفض بنسبة 8% بينما تراجعت أسواق المنطقة بنسبة 10%، فيما تراجعت الأسواق الناشئة بنسبة 17%.
وقال قرنفل، إن وجود مخاطر مختلفة يكون تأثيره إيجابيا على أسواق الدخل الثابت، مشيرا إلى أن القطاع يلعب دورا أكبر في صنع الدخل وحماية المحافظ وهذا أفضل مما كانت عليه السوق.
وذكر أن المستثمر يريد أن يزيد انكشافه على أصول الدخل الثابت، متوقعا أن يكون عام 2023 أفضل من العام السابق.
ويرى قرنفل أن استقرار سعر النفط عند مستويات 70 و80 دولارا للبرميل قد يدفع إلى زيادة الإصدارات السيادية في دول الخليج في العام المقبل، مضيفا أن مستويات السيولة في بنوك المنطقة ليست مرتفعة لذلك لن تستطيع لعب نفس الدور الذي قامت به في العام الماضي بتوفير السيولة.
وتوقع انتعاش الإصدارات في الأسواق الأولية في المنطقة وقد تصل إلى 75 مليار دولار في العام المقبل.
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