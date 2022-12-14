اجتماع مجلس محافظي المركزي الأوروبي غداً.. ما الذي ينتظره المستثمرون؟

يراهن المستثمرون على مواصلة "البنك المركزي الأوروبي" رفع أسعار الفائدة خلال اجتماعه في فرانكفورت وإن كان ذلك بوتيرة أبطأ، مع توقعات باقتراب التضخم من الذروة، في وقت يتطلع فيه إلى تقليص حيازاته الضخمة من السندات الحكومية.

وقال مراقب البنك المركزي الأوروبي لدى "Natixis"، مايكل شوماخر، في مذكرة بحثية حديثة: "نتوقع أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماع ديسمبر"، وفقاً لما نقلته شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية.نت".

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وأضاف: "نتوقع أيضاً الإعلان عن التشديد الكمي العام المقبل على الرغم من أنه من غير المرجح أن يقدم البنك المركزي الأوروبي تاريخا محددا لبدء هذه العملية في المرحلة الحالية".

وقد يؤدي التشديد الكمي إلى تقليص البنك المركزي الأوروبي لمحفظة السندات الضخمة الموجودة في ميزانيته العمومية بعد سنوات من شراء الديون الحكومية والتحفيز النقدي.

بدوره، كتب رئيس قسم المعلومات العالمية للدخل الثابت في "أليانز غلوبال إنفستورز"، فرانك ديكسمير، في مذكرة: "يجب أن يكون اجتماع المحافظين فرصة لمناقشة تخفيض الميزانية العمومية".

وقال: "نتوقع أن يتخذ البنك المركزي الأوروبي نهجاً تدريجياً بطيئاً لتجنب صدمات تقلبات السوق كما أكد مؤخراً محافظ بنك فرنسا، فرانسوا فيليروي دي غالو".

هل بلغ التضخم ذروته؟

وستشهد المناقشات أيضاً، موضوع آخر ساخن لمجلس إدارة "البنك المركزي الأوروبي"، والذي يختتم اجتماعه يوم الخميس بمؤتمر صحفي، والمرتبط بمدى بلوغ التضخم إلى الذروة.

وقال المحلل في "سوسيتيه جنرال"، أناتولي أنينكوف، في مذكرة بحثية حديثة: "بينما من المحتمل أن يكون التضخم قد بلغ ذروته في أكتوبر، فإننا نرى التضخم الأساسي باقٍ فوق 5% حتى منتصف عام 2023 قبل أن يتجه نحو الانخفاض".

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يتم تعديل توقعات التضخم من البنك المركزي الأوروبي صعوداً لعام 2023، كما يجب خفض تقديرات الناتج المحلي الإجمالي للعام المقبل، وفقاً لـ "سوسيتيه جنرال".

وأضاف "أنينكوف": "سيكون من المثير للاهتمام بشكل خاص معرفة ما إذا كان البنك المركزي الأوروبي سيواجه ركوداً فنياً في توقعاته الأساسية".