سعر الدولار في مصر يواصل الصعود.. و"المركزي" يرفعه لهذا المستوى

فيما تسيطر حالة من الارتباك على سوق الصرف الموازي في مصر، سجل سعر صرف الدولار زيادات جديدة مقابل الجنيه المصري في السوق الرسمي، خلال تعاملات اليوم الأربعاء.

الارتفاعات الجديدة ربما ترتبط بقرب اجتماعات صندوق النقد الدولي الذي يناقش الملف المصري، الجمعة المقبلة، وانطلاق اجتماعات البنك المركزي الأميركي، الذي من المتوقع أن يرفع أسعار الفائدة بنحو 50 نقطة أساس لمواجهة التضخم المرتفع.

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لدى البنك المركزي المصري، سجل سعر صرف الدولار مستوى 24.65 جنيه للشراء، مقابل 24.73 جنيه للبيع. وشهد سعر صرف الدولار تحركا كبيرا مقابل الجنيه المصري خلال الفترة الماضية، حيث ارتفع خلال الشهر الماضي ما بين 50 - 60 قرشا.

وفي أكبر بنكين من حيث الأصول والتعاملات، وهما البنك الأهلي المصري وبنك مصر، سجل سعر صرف الدولار في تعاملات اليوم مستوى 24.61 جنيه للشراء، و24.66 للبيع.

وفي البنوك الخاصة، سجل سعر صرف الدولار لدى البنك التجاري الدولي مصر مستوى 24.65 جنيه للشراء، و24.72 جنيه للبيع.

على صعيد العملات الرئيسية، سجلت العملة الأوروبية الموحدة ارتفاعات جديدة خلال تعاملات اليوم، تتراوح ما بين 26 إلى 28 قرشا شراء وبيعا في البنوك المصرية.

وفي البنك الأهلي المصري وبنك مصر سجل سعر صرف اليورو مستوى 26.13 جنيه للشراء، و26.30 جنيه للبيع. ولدى البنك التجاري الدولي مصر، ارتفع سعر صرف اليورو إلى نحو 26.17 جنيه للشراء، و 26.36 جنيه للبيع. فيما سجل سعر صرف اليورو لدى البنك المركزي المصري مستوى 25.93 جنيه للشراء، و26.01 جنيه للبيع.

كما سجل سعر صرف الجنيه الإسترليني إجمالي ارتفاعات خلال تعاملات اليوم تراوحت ما بين 25 إلى 34 قرشا شراء وبيعا في البنوك المصرية.

وفي البنك الأهلي المصري وبنك مصر سجل سعر صرف الجنيه الإسترليني مستوى 30.37 جنيه للشراء، و30.58 جنيه للبيع. كما بلغ لدى البنك التجاري الدولي مصر مستوى 30.42 جنيه للشراء، و30.66 جنيه للبيع. كما ارتفع سعر صرف الإسترليني لدى البنك المركزي المصري إلى مستوى 30.24 جنيه للشراء، و30.34 جنيه للبيع.

عربيًا، سجل سعر صرف الريال السعودي لدى بنوك الأهلي المصري وبنك مصر، مستوى 6.54 جنيه للشراء، و6.55 جنيه للبيع. كما ارتفع سعر صرف الدرهم الإماراتي ليسجل مستوى 6.70 جنيه للشراء، و6.71 جنيه للبيع. وزاد سعر صرف الدينار الكويتي إلى مستوى 77.64 جنيه للشراء، و80.51 جنيه للبيع.