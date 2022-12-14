ما الذي يبرر تواجد السوق السعودية قرب أدنى مستوى منذ أبريل 2021؟

ارتفعت سوق الأسهم السعودية للجلسة الثانية على التوالي، فيما مازالت تتداول السوق قرب أدنى مستوياتها منذ أبريل 2021.

وارتفع المؤشر الرئيسي "تاسي" بنسبة 0.26% تعادل 27 نقطة ليصل لمستوى 10248.1 نقطة.

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وبلغت قيمة التداولات نحو 5.19 مليار ريال عبر التداول على نحو 347.9 مليون سهم.

وارتفعت أسعار 131 سهماً مقابل انخفاض 70 سهماً من إجمالي 220 شركة مدرجة.

ويتداول مؤشر السوق السعودية عند أدنى مستوى له منذ أبريل 2021، رغم تسجيل الاقتصاد السعودي نموا جيدا، واستقرار أسعار النفط عند مستويات جيدة بالنسبة للميزانية العامة وتحقيق فوائض قياسية.

وقال مدير مركز زاد للاستشارات حسين الرقيب في مقابلة مع "العربية"، إن مؤشر السوق السعودية سجل أسوأ أداء بين الأسواق المالية في نوفمبر بتراجع حاد، وهذا "غير مبرر بالمرة".

وأضاف الرقيب أن المؤشرات الأخرى التي عانت كثيرا من مستويات التضخم المرتفعة مقابل استقرار التضخم في السعودية عند مستوى 3%.

وأشار إلى أن الاقتصاد السعودي من أفضل الاقتصادات العالمية نموا بعد تسجيل نمو فاق 8% في الربع الثالث من 2022.

وبين الرقيب أن "أسباب انخفاض السوق السعودية نفسية في المقام الأول"، مضيفا أنه عند التخلص من العوامل النفسية سيكون هناك فرص واعدة في السوق.

وأشار إلى مكررات الربحية أصبحت مغرية، والاستثمار في الوقت الراهن سيحقق أرباحا جيدة للمستثمرين على المدى المتوسط.