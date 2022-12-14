"فايزر" للعربية: نناقش مع الحكومة المصرية تصنيع لقاح "Prevnar" في مصر

قال الرئيس الإقليمي في فايرز للشرق الأوسط وروسيا وإفريقيا باتريك فان دير لو، إن استثمار الشركة بلغ أكثر من 33 مليار دولار في قطاع البحوث وتطوير الأعمال منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية سبتمبر الماضي.

وأضاف "فان دير لو" في مقابلة مع "العربية"، إن "استثمارات فايزر كبيرة إذا ما نظرنا إلى الاستثمارات التي قمنا بها في الشهور التسعة الأولى من هذا العام نجد استثمار 7.8 مليار دولار في قطاع البحوث والتطوير الداخلية".

مادة اعلانية

وأشار إلى استثمار 26 مليار دولار في قطاع تطوير الأعمال والأنشطة، وذلك يشمل الاستحواذ على أصول جديدة في عدة مراحل، وهذا كله يهدف إلى التأكد من أن "فايزر" ستقدم أفضل خدمات في 6 قطاعات رئيسية.

وقال "فان دير لو"، إن الشرق الأوسط وإفريقيا لم يستفيدا كليا من الأصول المتطورة التي تم استقدامها وذلك لعدة أسباب، أهمها عدد الأشخاص المؤمنين بالإضافة إلى مدى توفر الخدمات الصحية وسهولة الوصول إليها في هذه البلدان.

وتابع: "نطلق هذا العام 47 أصلا ومنتجا في الشرق الأوسط وإفريقيا، وهناك خطط لإطلاق 55 أصلا في هذه المنطقة، وهذه جميعا تأتي ضمن خطتنا المستقبلية، ولذلك ستستفيد هذه المنطقة في الأعوام المقبلة من المنتجات المتطورة أكثر من الأعوام الماضية".

وذكر أنه تم توقيع عدد من مذكرات التفاهم مع الحكومة المصرية، عدد منها دخل حيز التنفيذ، منها في قطاع رقمنة الخدمات الصحية، مضيفا: "الآن نناقش مع الحكومة المصرية فرصا محتملة لتصنيع لقاحنا الأخير Prevnar في مصر، هذا سيعتبر استثمارا كبيرا".

وأوضح الرئيس الإقليمي في فايرز للشرق الأوسط وروسيا وإفريقيا، أن الاستثمار في مصر سيشمل إنشاء مصنع لتدريب العلماء والدكاترة والممرضين المصريين، وجار المناقشات مع الحكومة المصرية لهذا التعاون المحتمل.

ولفت إلى أن لقاح كورونا يحتوي على عدة معادلات مخبرية حسب الأعمار، وهناك جرعات متاحة حاليا لمن هم دون سن الخامسة ومتاح في الدول التي قامت بتسجيل هذا اللقاح.