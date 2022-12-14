أكثر 10 مدن يفضلها ربع مليارديرات العالم.. نيويورك في الصدارة

استعادت نيويورك عرشها باعتبارها المدينة التي تضم أكثر عدد من المليارديرات عالمياً، إذ تعد موطناً لـ107 مليارديرات تبلغ قيمة ثروتهم مجتمعة 640 مليار دولار.

وتراجعت بكين، التي اعتادت أن تحتل المركز الأول، لكن الاضطرابات في أسواق آسيا خلال العام الماضي أدت إلى هبوطها إلى المركز الثاني، وفقاً لآخر ترتيب أعدته مجلة "فوربس"، والذي جمع البيانات حتى نهاية شهر مارس الماضي.

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وفقدت المدن الصينية 29 مليارديراً بثروة تقدر بنحو 375.6 مليار دولار منذ العام الماضي.

وعلى الرغم من ذلك، فلا يزال لدى الصين مدن في المراكز الـ10 الأولى أكثر من أي دولة أخرى، فيما كانت الولايات المتحدة الوصيفة بمدينتي نيويورك وسان فرانسيسكو.

وشهدت العاصمة الروسية، موسكو أكبر انخفاض، إذ تراجعت من المركز الرابع إلى المرتبة السابعة، إذ سقط نحو 34 روسياً من قائمة المليارديرات العالمية لعام 2022 - حوالي ثلاثة أرباعهم يعيشون في موسكو.

وقدّرت "فوربس"، ثروة المليارديرات الذين يعيشون في موسكو بنحو 214.9 مليار دولار، ويقارن هذا مع 420.6 مليار دولار تمثل ثروة مليارديرات المدينة في العام الماضي فقط.

وبغض النظر عن تغيير الترتيب، تظل المراكز الـ10 الأولى على حالها إلى حد كبير، لكن تم إدراج مدينة واحدة فقط في القائمة، وهي سيؤول عاصمة كوريا الجنوبية، والتي حلت مكان مدينة هانغتشو في المركز العاشر.

ويقطن المدن العشر الأولى ربع المليارديرات عالمياً البالغ عددهم 2668 مليارديراً في قائمة هذا العام.

وجاء ترتيب القائمة كما يلي:

1. نيويورك - الولايات المتحدة، حيث يعيش 107 مليارديرات بإجمالي ثروة 640.4 مليار دولار.

2. بكين - الصين، إذ يقطنها 83 مليارديراً بإجمالي ثروة 310 مليارات دولار.

3. هونغ كونغ، التي يعيش فيها 68 مليارديراً بإجمالي ثروة 304.6 مليار دولار.

4. لندن - إنجلترا، مع 66 مليارديراً بإجمالي ثروة 324.1 مليار دولار.

5. شانغهاي - الصين، حيث يقطنها 61 مليارديراً بإجمالي ثروة 187 مليار دولار.

6. تشينزين - الصين، مع 59 مليارديراً بإجمالي ثروة 286.6 مليار دولار.

7. موسكو - روسيا، إذ يعيش فيها حاليا 53 مليارديراً بإجمالي ثروة 214.9 مليار دولار.

8. مومباي - الهند مع 51 مليارديراً بإجمالي ثروة 301.3 مليار دولار.

9. سان فرانسيسكو - الولايات المتحدة، التي يقطنها 44 مليارديراً بإجمالي ثروة 160.8 مليار دولار.

10. سيؤول - كوريا الجنوبية مع 38 مليارديراً بإجمالي ثروة 108.3 مليار دولار.