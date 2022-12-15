اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
اقتصاد الأسهم العالمية 2022 مناسبة
صورة تعبيرية عن الأسهم العالمية.
الأسواق العالمية

أكثر الأسهم العالمية ربحية خلال 2022.. ارتفع 1600% منذ بداية العام

شركة تركية تحتل المركز الثاني

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

في عام مضطرب شابه تشديد السياسة النقدية العالمية، ومخاوف الركود، والحرب في أوكرانيا، أثبت سهم شركة تعدين إندونيسية أنه الأفضل أداء في العالم خلال العام الحالي مع ارتفاع كبير بنسبة وصلت إلى أكثر من 1595%.

وعلى الرغم من تحرك أسهم شركة "أدارو" PT Adaro Minerals Indonesia، بشكل عرضي منذ تراجع السهم من ذروته في أبريل، إلا أنه لا يزال متفوقا بشكل كبير على أقرانه في مؤشر "بلومبرغ العالمي"، الذي يضم 2803 شركة، حيث حقق أكثر من ضعف عائدات شركة الخطوط الجوية التركية صاحبة المركز الثاني في الترتيب، وفقاً لما اطلعت عليه "العربية.نت".

وارتفع سهم "أدارو" بصورة حادة منذ طرح الشركة للاكتتاب العام في الثالث من يناير في جاكرتا، حيث قفز من 100 روبية إلى 2990 روبية فيما يزيد قليلاً عن 3 أشهر قبل أن يسيطر الاتجاه النزولي على السهم.

الأسهم الأميركية تغلق على انخفاض بعد رفع الفائدة 50 نقطة أساس أسواق المال وول ستريت الأسهم الأميركية تغلق على انخفاض بعد رفع الفائدة 50 نقطة أساس

وأغلق السهم عند 1695 روبية يوم الأربعاء، بقيمة سوقية تبلغ نحو 4.5 مليار دولار.

وفي حين أن سعر السهم مرتبط ارتباطاً وثيقاً بأسعار الفحم العالمية، يرى المحللون المزيد من المكاسب بفضل استراتيجية "أدارو" لاستخدام أرباحها المفاجئة في التنويع في صناعة الألمنيوم وبطاريات السيارات الكهربائية.

وسجلت الشركة قفزة في صافي أرباحها بنسبة 482% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2022، حيث زاد متوسط سعر البيع بأكثر من الضعف وقفز حجم مبيعات الفحم بنسبة 41%. وتشير التوقعات من خمسة محللين جمعتها "بلومبرغ" إلى ارتفاع آخر بنسبة 42% في أسعار الأسهم خلال الأشهر الـ 12 المقبلة.

وتعد نسبة السعر إلى القيمة الدفترية لشركة "أدارو" عند 9.4 مرة تقريباً بالقرب من أدنى مستوياتها منذ الإدراج، على الرغم من أنها أعلى بنحو 6 أضعاف من نظيراتها المحلية بما في ذلك PT Bukit Asam وPT Indo Tambangraya Megah.

أكثر الأسهم صعودا
أكثر الأسهم صعودا
تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
مسؤول إسرائيلي يعترف: دمرنا شاحنتي أسلحة استراتيجية ودقيقة في دير الزور مسؤول إسرائيلي يعترف: دمرنا شاحنتي أسلحة استراتيجية ودقيقة في دير الزور
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط