"بيتكوين" تهبط دون 18000 دولار بعد قرارات "الفيدرالي الأميركي"

تراجعت عملة "بيتكوين" يوم الخميس بعد أن أشار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى إمكانية زيادة أسعار الفائدة مع استمرار المستثمرين في مراقبة تداعيات انهيار بورصة العملات المشفرة "FTX".

جاء ذلك بعد أن تجاوزت أكبر عملة رقمية في العالم مستوى 18000 دولار، إذ بلغت أعلى مستوياتها خلال آخر 24 ساعة عند 18356.50 دولار أميركي.

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وتتداول "بيتكوين" حالياً حول مستوى 17700 دولار تقريباً.

كما انخفض سعر "إيثر"، التي سجلت أعلى مستوى في أكثر من شهر يوم الأربعاء بأكثر من 1350 دولاراً. ويتم تداول العملة المشفرة عند حوالي 1290 دولارا.

انخفضت عملة بيتكوين من مستوى 18000 دولار بعد أن رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سعر الفائدة القياسي بمقدار 0.5 نقطة مئوية إلى أعلى مستوى له في 15 عاماً، وأشار إلى أنه سيكون هناك المزيد من الارتفاعات العام المقبل، وفقاً لما ذكرته شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية.نت".

كما تراجعت الأسهم الأميركية بعد قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي. أصبحت عملة بيتكوين مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بمؤشرات الأسهم الأميركية، ولا سيما مؤشر ناسداك كثيف أسهم التقنية.

ويراقب المستثمرون أيضاً التداعيات المستمرة للانهيار المذهل لشركة "FTX" التي أدت إلى إعلان الشركة إفلاسها واعتقال مؤسسها البارز سام بانكمان-فرايد.