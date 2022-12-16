النائب الأعلى لرئيس أرامكو: مجمع البتروكيميائيات الجديد سيوفر 7000 فرصة عمل
أكد أن المشروع المشترك مع "توتال" يتوافق مع استراتيجية الشركة لزيادة طاقة الغاز والتكرير
أعلنت كل من شركة الزيت العربية السعودية أرامكو السعودية وشركة توتال إنيرجيز، في بيان مشترك، يوم الخميس، عن اتخاذهما القرار الاستثماري النهائي لإنشاء مجمع بتروكيميائيات على مستوى عالمي في المملكة باستثمارات تبلغ 11 مليار دولار.
وقال النائب الأعلى للرئيس للتكرير والمعالجة والتسويق في أرامكو السعودية، محمد القحطاني، في مقابلة مع "العربية"، إن ذلك يتوافق مع استراتيجية الشركة التي تتمثل في زيادة طاقة الغاز والتكرير والبتروكيميائيات المتكاملة وتقليل الانبعاثات.
وأضاف أن المجمع العالمي الجديد سيكون في "ساتورب"، المصفاة المشتركة مع شركة توتال إنيرجيز.
وذكر القحطاني أنه من المتوقع أن يوفر المشروع 7000 فرصة عمل محلية مباشرة وغير مباشرة، والتي سينعكس أثرها على الاقتصاد المحلي بشكل كبير، مشيرا إلى أن التشغيل التجاري للمجمع من المقرر أن يبدأ في عام 2027.
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