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خاص

وزير الاقتصاد الإماراتي للعربية: 11.9% مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي

وتستهدف زيادتها إلى نحو 17% بحلول 2031

دبي - العربية.نت
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قال وزير الاقتصاد الإماراتي عبدالله بن طوق المري، إن مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بلغت 11.9%، مؤكدا أنها "نسبة قوية جدا".

وأضاف الوزير في مقابلة مع "العربية"، أن الاستراتيجية الوطنية للسياحة تستهدف جذب استثمارات جديدة للقطاع بقيمة 100 مليار درهم.

وأوضح أن توجيهات القيادة بوضع استراتيجية السياحة يأتي بعد نحو 40 سنة من تطوير بنية تحتية سياحية قوية في الإمارات، أهلت الدولة ليكون للسياحة دور كبير فيها، وتجذب استثمارات داخلية وخارجية.

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وأشار بن طوق إلى أن بعض مطارات الإمارات تصل قدرتها الاستيعابية إلى 84 مليون مسافر سنوياً، ويوجد 6 ناقلات وطنية في الإمارات، تنقل السياح داخليا وخارجياً، وذلك مؤشر واضح على الوضع القوي للسياحة.

وقال وزير الاقتصاد الإماراتي إن الاستراتيجية الوطنية للسياحة ركزت على مؤشرات رئيسية منها جذب استثمارات مباشرة في قطاع السياحة بنحو 100 مليار درهم بحول 2031، فيما تبلغ مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للدولة نحو 450 مليار درهم.

وأضاف عبدالله بن طوق المري، أن الإمارات تستهدف مضاعفة الاقتصاد من نحو 1.5 تريليون درهم 1.5 تريليون درهم في 2021 إلى 3 تريليونات درهم ورفع مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي إلى نحو 17% بحلول 2031.

وأوضح بن طوق، أن الاستراتيجية تضمنت مبادرات عديدة تم تطويرها على مستوى جميع الدوائر السياحية وتركز على كل إمارة على حدة، ومنها مبادرة توحيد الهوية الواضحة للسياحة في الدولة، ومبادرة المرشد السياحي الإماراتي لدعم المواطن والإرشاد السياحي.

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