"كاتليست بارتنرز" للعربية: توقعات قوية برفع المركزي المصري سعر الفائدة هذا الأسبوع
17 مليار دولار تدفقات إلى مصر بعد إبرام اتفاق صندوق النقد
قال رئيس شركة كاتليست بارتنرز ماجد شوقي، إن إجمالي التمويلات التي سيتم توفيرها من خلال الاتفاق مع صندوق النقد الدولي نحو 17 مليار دولار، ضمنها 3 مليارات قيمة القرض، والباقي تمويلات من المؤسسات المالية الإقليمية ودول لها علاقات اقتصادية مع مصر.
وأضاف شوقي في مقابلة مع "العربية"، أن قيمة التمويلات من المؤسسات والدول كانت تبلغ 9 مليارات دولار حينما تم الإعلان عن الاتفاق في وقت سابق.
وذكر أن دعم الحكومة المصرية من قبل الشركاء الخليجيين شهد تحولا واضحا ومفيدا للجانبين، حيث تستثمر المؤسسات الخليجية في شركات ناجحة بتقييمات جاذبة، وهذا يمثل التزاما طويل الأجل.
وبين شوقي أن الاتفاقيات بين صندوق النقد الدولي ومصر على مدار السنوات الماضية شهدت تحريرا للعملة لفترة وجيزة، ثم الاتجاه لسياسة مغايرة.
وأشار إلى أن الصندوق في الاتفاق الأخير كان حريصا على ألا يكرر ما حدث في عام 2016 بتحرير سعر صرف بالكامل، إلا أنه فضل أن يكون التحرير مدارا وإن كان بتحفظ شديد.
وتوقع أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة في اجتماع الخميس المقبل، لأن التضخم في مصر مازال في ارتفاع مستمر.
وأضاف شوقي أن المركزي يستهدف خفض التضخم عبر استخدام الوسائل النقدية المختلفة، لافتا إلى أن توقعات الأسواق ترجح زيادة بنسبة 1% أو أكثر من ذلك.
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