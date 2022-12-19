بعد تدخل "المركزي".. هل يتوقف ارتفاع أسعار الذهب في مصر؟

فيما كانت أسعار الذهب ترتفع بنسب كبيرة في السوق المصرية خلافاً للأسواق العالمية، أصدر البنك المركزي المصري خطابا دوريا للبنوك بشأن إحكام الرقابة على حصائل العمليات التصديرية الخاصة بالذهب في ضوء متابعة تطورات الأسواق.

وذكر أن ذلك يأتي إلحاقا بالكتاب الدوري المؤرخ في 28 إبريل 2013 والكتب الدورية اللاحقة له بشأن إحكام الرقابة على حصائل التصدير الخاصة بالمنتجات الواردة بقراري وزير التجارة والصناعة رقم 235 لسنة 2013 ورقم 797 لسنة 2015.

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وأوضح أنه في حالة عدم ورود حصيلة العمليات التصديرية الخاصة بالذهب خلال مدة أقصاها 7 أيام عمل من تاريخ الشحن - وبعد متابعة البنك للعميل في هذا الشأن دون جدوى بحد أقصى 3 أيام عمل تالية - يتعين على البنك إبلاغ المصرف المركزي باسم العميل ومجموعته بمفهوم العميل الواحد والأطراف المرتبطة به الصادرة عن البنك المركزي ليقوم بدوره بالتعميم على بنوك الجهاز المصرفي لإدراج العميل ضمن قوائم عملاء الإخفاق وذلك لعدم تنفيذ أية عمليات مشابهة للعميل والمجموعة مستقبلا.

وشدد "المركزي" المصري على ضرورة قيام البنك بإبلاغ وزارة التجارة والصناعة (قطاع التجارة الخارجية)، ومصلحة الجمارك، ومصلحة الدمغة والموازين لاتخاذ الإجراءات اللازمة من جانبها. وأكد على استمرار سريان باقي بنود التعليمات الصادرة بالكتاب الدوري الصادر في 28 إبريل 2013 والكتب الدورية اللاحقة له في ذات الشأن فيما لم يرد بشأنه نص.

وفق التعليمات الجديدة وعلى خلفية التراجعات بأسعار صرف الدولار في السوق الموازي، سجل سعر الغرام عيار 24 مستوى 1943 جنيهاً، فيما صعد سعر الغرام عيار 21 إلى مستوى 1700 جنيه.

وبلغ سعر الغرام عيار 18 نحو 1457 جنيها، في حين ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى نحو 13600 جنيه.

وعادة ما يتلقى مصدرو الذهب مدفوعاتهم بالدولار خارج النظام المصرفي، مما يسهل عليهم تهريب الدولار للتداول في السوق الموازية.

لكن قبل القواعد الجديدة التي أعلنها البنك المركزي كان بإمكان مصدري الذهب الانتظار شهورا قبل تحصيل مدفوعاتهم، نظرا لأن لديهم ما يصل إلى ستة أشهر لتحصيل مدفوعاتهم، مضيفا أن تصدير الذهب لا يتطلب الكثير من الوقت.

عالمياً، تراجعت أسعار الذهب عالمياً بما يقارب 1% الأسبوع الماضي، بعد أن قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، إن العام المقبل سيشهد المزيد من رفع سعر الفائدة.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.9% إلى 1791.23 دولار للأونصة ليزداد تراجعاً عن ذروة أكثر من 5 أشهر التي سجلها يوم الثلاثاء الماضي.

ونزلت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.9% مسجلة 1802.1 دولار.