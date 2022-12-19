مستقبل الاكتتابات في سوق السعودية خلال 2023.. خبير يتحدث عن التوقعات

قال رئيس المشورة في GIB Capitalعبدالله الحامد، إنه لا يمكن توقع أداء إيجابي للسوق السعودية بينما جميع الأسواق العالمية تسجل أداء سلبي نتيجة قرارات رفع أسعار الفائدة.

وأضاف الحامد في مقابلة مع "العربية"، أن الأداء السلبي للسوق السعودية منطقي جدا، موضحا أن المؤشر العام انخفض بنسبة تقارب 9% منذ بداية 2022.

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وأوضح أن هناك انتقائية لدى المستثمرين بالنسبة للاكتتابات الجديدة في السوق السعودية خصوصا بالنسبة للمستثمرين الأفراد.

وأشار إلى أن جلسة اليوم شهدت إحجام المستثمرين الأفراد عن التداول بسبب حالة السلبية في السوق بشكل عام، مضيفا: "مايحدث في الأسواق دفع المستثمرين الأفراد إلى الإنتقائية في تداولاتهم والمحاولة في للحفاظ على السيولة بشكل أكبر".

وتوقع الحامد أن تشهد السوق هدوءً في سوق الطروحات مستقبلا مع ارتفاع أسعار الفائدة.