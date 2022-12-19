ما هي الخيارات الأفضل للاستثمار في 2023؟

قال رئيس الاستثمار في كابيتال للاستثمارات، وسيم جمعة، إن العام 2023 سيكون صعباً مثل العام الحالي على مستوى الأسواق، لأن آخر الاجتماعات لأكبر بنكين مركزيين في العالم هما المركزان الأوروبي والأميركي أظهرت مؤشرات على زيادة تشديد السياسات النقدية، وأبدت محافظة المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تخوفها بشدة من التضخم وبذلك ستكون لديها جدية لمحاربته.

وأضاف وسيم جمعة، في مقابلة مع "العربية"، اليوم الاثنين، أن ارتفاع معدل التضخم في اليابان سيدفع المركزي الياباني إلى التشدد أيضاً، وبذلك توجد 3 بنوك مركزية تشدد سياستها النقدية في وقت بدأت مستويات التضخم بالهبوط، فيما يقابلها زيادة التباطؤ الاقتصادي، وبذلك تسير تلك البنوك عكس التيار.

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وأوضح جمعة أن ذلك سيؤدي إلى انسحاب سيولة كبيرة من الأسواق ستؤدي إلى تذبذب عال.

وأضاف وسيم جمعة، أن إعادة فتح الاقتصاد الصيني إن حدثت حتى الربع الأول من 2023، فبذلك قد يتوازن التباطؤ في أميركا وأوروبا، ويكون بمثابة راحة للاقتصاد العالمي في العام القادم.

وقال رئيس الاستثمار في كابيتال للاستثمارات، إن الرهان سيكون على أرباح 2023، وانخفاض مكررات الربحية وستكون علاوة مخاطر حقوق الملكية مرتفعة، لأن زيادة أسعار الفائدة تضغط على التقييمات فيما يسحب الركود هوامش الربحية.

وأوضح وسيم جمعة أن إعادة فتح اقتصاد الصين ستزيد الطلب على النفط، وهو ما سيكون إيجابيا للمنطقة.

وأضاف أن خطر الركود في الاقتصاد العالمي لا يزال موجوداً ويرتفع ومعه يجب البحث عن الخيارات الأفضل للاستثمار في 2023.

وتابع وسيم جمعة: "الخيار الأول للاستثمار هو الاحتفاظ بنسبة كبيرة من النقد، والثاني الاستثمار في سندات الدخل الثابت قصيرة الأجل لأن مستويات الفائدة مرتفعة جدا، في ظل التخوف من ارتفاع التضخم، وكذلك الاستثمار في أسهم الشركات المدرة للتدفقات النقدية ولديها خطة عمل قوية ومنها شركات السلع، فيما قد يكون الذهب والفضة لعبة 2023، ويضاف إليها شركات المعادن المرتبطة بتحول الطاقة، لأن استهلاك هذه المواد سيكون أكبر لتنفيذ وعود الدول بشأن تحول الطاقة، وستزيد أيضاً استثمارات قطاع الصناعة".

وقال رئيس الاستثمار في كابيتال للاستثمارات، إنه في السعودية يمكن الاستثمار في الشركات المستفيدة من المشاريع الكبرى وهو ما سيتضح أثره خلال 2023، فيما يوفر تراجع التقييمات بسبب تراجع السوق فرصاً للاستثمار في السوق.

وعن العملات المشفرة، قال وسيم جمعة، إنها تواجه نقصاً في السيولة، وما حدث مع FTX يؤثر على السوق.