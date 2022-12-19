"أليانز للتجارة" لـ"العربية": نتوقع سعر برميل النفط عند 95 دولارا في 2023

قالت مدير قسم الائتمان في منطقة الشرق الأوسط لدى أليانز للتجارة، زينة بريك، إن الاقتصاد العالمي سيدخل في حركة من النمو البطيء العام المُقبل بواقع 1.5%، وهو معدل أقل من النمو وقت الأزمة المالية.

وأضافت زينة بريك، في مقابلة مع "العربية"، اليوم الاثنين، أن الاقتصادات الكبرى ممثلة في أميركا وبريطانيا ومعظم أوروبا ستدخل في ركود، وستحرك النمو العالمي دول آسيوية هي الصين والهند والخليج، حيث يتوقع نمو اقتصاد الصين بنسبة 4% مقارنة بنسبة 2.5% العام الحالي.

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وقالت مدير قسم الائتمان في منطقة الشرق الأوسط لدى Allianz trade ، إن أبرز تحديات الاقتصاد العالمي في العام المُقبل، تتمثل في معدل التضخم المرتفع جدا، والبالغ 8% حالياً، وسينخفض إلى 6% في 2023.

وأضافت أن التحدي الثاني هو ارتفاع سعر الفائدة الناتج عن محاربة البنوك المركزية لارتفاع التضخم، في الوقت الذي تحول معظم الدول سياستها النقدية إلى سياسات انكماشية مما يؤثر على النمو الاقتصادي، والتحدي الثالث هو أزمة الطاقة في أوروبا، التي تنعكس بشكل مباشر على قطاع الصناعة والقطاعات الاستثمارية للأفراد والشركات.

وعن اقتصاد الخليج، قالت مدير قسم الائتمان في منطقة الشرق الأوسط لدى Allianz trade ، إن مقومات الاقتصاد ساعدت هذا العام في نمو اقتصاد السعودية بنحو 10%، و6% في الإمارات، وسط أداء جيد على مستوى الاقتصاد النفطي وغير النفطي.

وأضافت زينة بريك، أن توقعات "أليانز تريد" أن يكون سعر النفط في العام المقبل عند 95 دولارا للبرميل، وذلك السعر جيد جدا لدول الخليج لتكمل المسيرة من ناحية الفائض والدعم وتنويع الاقتصادات غير النفطية وتعزيز النفقات الحكومية.

وأوضحت أن الاقتصاد غير النفطي في الخليج نما 5% هذا العام ويتوقع استمرار نموه في العام المقبل بسبب تحسين السياسات الخليجية لجذب الاستثمارات والتوافد السكاني.

عن تأثير كأس العالم على اقتصادات الخليج، قالت زينة بريك، إن انعقاد معرض إكسبو وكأس العالم 2022، سيكون لهما تأثيراً جيداً على المدى القريب في جذب السياحة وزيادة الإنفاق في قطاعات التجزئة والسياحة، وسيلفت الأنظار إلى العالم العربي ودول الخليج، وزيادة الاستثمارات على المدى البعيد، لافتة إللى تحقيق القطاع العقاري نجاحات من "إكسبو" إلى الآن في الإمارات.