"طيران الإمارات" تخطط لإعادة كل طائراتها العملاقة للتحليق بهذا الموعد!

تخطط شركة طيران الإمارات، أكبر مشغل لطائرة إيرباص "A380" العملاقة، لإعادة جميع طائراتها ذات الطابقين بحلول نهاية 2023، لتجديد أسطولها بعد سنوات من انخفاض السعة أثناء جائحة فيروس كورونا.

وفي حديثه، قال الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية عدنان كاظم إن جميع طائرات A380 الحالية ستعود إلى الخدمة "قرب نهاية العام المقبل، مما يساعد طيران الإمارات على استعادة النسبة المتبقية البالغة 20% من السعة التي خسرتها الشركة"، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

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وتعد "طائرة A380" هي الدعامة الأساسية للعمليات في طيران الإمارات، حيث تعد الشركة أكبر عميل للطائرة، وتمتلك حوالي 120 منها - تمت إعادة تشغيل أكثر من 70 منها في نهاية سبتمبر.

كما أن التصميمات الداخلية لحوالي نصف الأسطول تشهد أيضاً تجديداً بما في ذلك المقاعد "الاقتصادية المتميزة"، وهو تكوين شائع بين العملاء الذين يسعون إلى مزيد من الراحة مقارنة بالدرجة "الاقتصادية البسيطة" ولكنهم يفتقرون إلى الموارد اللازمة للترقية إلى درجة "رجال الأعمال".

أعادت شركات طيران أخرى، من منافستها الإقليمية الاتحاد للطيران، ولوفتهانزا إيه جي، بعض طائراتها من طراز A380، وإن كانت بأعداد منخفضة عادةً. إذ لم تكن الطائرة جزءاً كبيراً من عمليات أي شركة طيران باستثناء طيران الإمارات، التي حولت نفسها إلى أكبر شركة طيران دولية في العالم تقوم ببناء أسطول من طائرات A380 وطائرة بوينغ 777 ذات الجسم العريض.

بينما ألغت شركة Airbus SE إنتاج الطائرة A380 في عام 2019 بسبب نقص الطلب، قال رئيس طيران الإمارات تيم كلارك إن الطائرة العملاقة ستظل نشطة في الشركة حتى منتصف عام 2030.