2022.. عام الاتفاقيات المليارية في "وجهة مسار"

شهد عام 2022 تطورات في مشروع "وجهة مسار"، التي تقع في وسط مدينة مكة المكرمة، والذي تمتلكه وتطوره شركة أم القرى للتنمية والإعمار، اتفاقية إنشاء وتشغيل حزمة مشاريع فندقية بقيمة استثمارية تتجاوز الملياري دولار على هامش منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار.

يعد عام 2022 مليئاً بالعمل والإنجازات، لشركة أم القرى للتنمية والإعمار، حيث إن ملامح وجهتها الأهم "وجهة مسار"، بدأت بالظهور ليبدأ تدفق الاستثمارات وتوقيع الاتفاقيات التي دخلت حيز التنفيذ تباعا، وستشكل مجتمعة وجهة المئة مليار، والتي ستضيف لاقتصاد مكة المكرمة الكثير، وبالتالي لاقتصاد السعودية، وستصب في تحقيق أهداف رؤية 2030، حيث انتقلت "وجهة مسار" من مرحلة ضخ الاستثمارات إلى مرحلة تنفيذ الشراكات اليوم.

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قال الرئيس التنفيذي لشركة "أم القرى للتنمية والإعمار" المالك والمطور لوجهة "مسار" ياسر أبو عتيق، في مقابلة مع قناة "العربية"، إن الأثر الاقتصادي عندما يكتمل المشروع، سيكون إضافة للناتج المحلي لمدينة مكة المكرمة حوالي 9 مليارات ريال.

وتخطت نسبة تنفيذ أعمال البنية التحتية بالمشروع 91% بنهاية عام 2022.

ومن أهم محطات 2022 ما تم على هامش منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار بنسخته السادسة حيث وقعت شركة "أم القرى" اتفاقية إنشاء وتشغيل حزمة مشاريعها الفندقية بقيمة استثمارية إجمالية تقارب ملياري دولار في وجهة مسار. هذه الاتفاقية ستُدخل سلسلة فنادق تاج وكمبينسكي لأول مرة في مكة المكرمة بالإضافة إلى سلسلة هيلتون وغيرها.

كما ستسهم في تحقيق مستهدفات رؤية 2030 التنموية، ومنها الوصول إلى 30 مليون معتمر بحلول 2030.

وأما أعمال البنية التحتية للاتصالات اللاسلكية، فسيتم التكفل بها عن طريق شركة "أنظمة الاتصالات" لتهيئة البيئة العصرية الذكية لمرتادي الوجهة.

وشجعت سرعة تنفيذ الأعمال الأساسية شركة "أم القرى" والمستثمرين، على بدء التخطيط للمرحلة المقبلة، والتي تضمنت الاتفاق مع "هامات القابضة" على بناء وتشغيل "مسار مول" والذي يعد الأكبر في مكة المكرمة، باستثمارات 2.7 مليار ريال.

فيما ستقوم الديار العربية بتطوير وبناء 10 مبان سكنية بأسلوب حياة جديد باستثمارات 3 مليارات ريال، كما وقعت "الزامل للتطوير العقاري" اتفاقية في يوليو لتملك أحد الأبراج السكنية في وجهة مسار باستثمارات 500 مليون ريال.

وفي أبريل 2022، تم الاتفاق مع شركة "كادن للتطوير" على إنشاء واجهة مسار التي ستكون عصب الوجهة السياحي والثقافي والترفيهي بتضمنها كل ما يريده الزائر والساكن من متطلبات.

وتنتظر "وجهة مسار" بعد عام ناجح، آخر جديد سيشهد التدشين الجزئي للوجهة.

يقول ياسر أبو عتيق: "في هذا الوقت من العام القادم إن شاء الله، سنعمل مقابلة في واجهة مسار".