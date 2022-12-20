رئيس المصرف المتحد لـ"العربية": عدة جهات أجرت فحصاً نافياً للجهالة تمهيداً للاستحواذ

قال رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، أشرف القاضي، إن حجم أصول البنك يتخطى 75 مليار جنيه، فيما تبلغ المحفظة الائتمانية 25 مليار جنيه والودائع تتجاوز 50 مليار وتتعدى حقوق الملكية 10 مليارات جنيه.

وأضاف القاضي في مقابلة مع "العربية"، اليوم الثلاثاء، أن عدد فروع المصرف سيصل إلى 70 فرعاً مطلع العام المقبل، مقابل 68 فرعاً حالياً، فيما تبلغ نسبة كفاية رأس المال نحو 24% وهي نسبة ملاءة مالية مرتفعة جداً، ونمت أرباحه بنحو 20% خلال العام الحالي، بعد أن تجاوزت خلال 5 سنوات ماضية مليار جنيه سنوياً.

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وبشأن خطط الاستحواذ على المصرف، قال أشرف القاضي، إن عددا من المستثمرين الأجانب والخليجيين لديهم اهتمام بالاستحواذ على المصرف المملوك للبنك المركزي المصري.

وأوضح أن عدة جهات أجرت بالفعل الفحص النافي للجهالة للبنك وفي انتظار قرار البنك المركزي المصري في هذا الشأن.

كانت ذراع صندوق الاستثمارات العامة السعودي في مصر، قد أجرت محادثات متقدمة للاستحواذ على المصرف المتحد، في صفقة قد تصل قيمتها إلى نحو 600 مليون دولار، وفقاً لما نقلته "بلومبرغ" عن مصادر واطلعت عليه "العربية.نت".

وقالت المصادر إن صندوق الاستثمارات العامة سيجري عملية الاستحواذ من خلال شركته التابعة - الشركة السعودية المصرية للاستثمار التي أنشأها في وقت سابق من 2022 للاستثمار في قطاعات واسعة من الاقتصاد المصري.

وتوقعت المصادر التوصل لاتفاق نهائي خلال هذا الشهر على الرغم من أنه لا يزال تجري المحادثات على الشروط النهائية. وامتنع ممثلو صندوق الاستثمارات العامة عن التعليق. ولم يتسن الاتصال بمسؤولين في البنك المركزي المصري للتعليق.