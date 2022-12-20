رئيس بنك مصر للعربية: التنازل عن الدولار في البنوك محدود جدا بسبب السوق الموازية

قال رئيس اتحاد البنوك المصرية ورئيس بنك مصر، محمد الأتربي، إن السيولة الدولارية بالبنوك جيدة ولكن ليست بالحجم المطلوب لفتح الاعتمادات المستندية.

وأضاف الأتربي في تصريحات لـ"العربية"، أن كل بنك يتحرك في تمويل الاعتمادات المستندية وفقا لمصادره الدولارية.

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وأوضح أن هناك انخفاضا حاليا في المصادر الدولارية للبنوك بسبب السوق الموازية ورفع سعر الدولار بصورة مبالغ فيها.

وتابع: "نترقب أن يكون لموافقة صندوق النقد الدولي على قرض مصر دور في القضاء على السوق الموازية".

وأفاد بأن التنازل عن الدولار في البنوك محدود جدا بسبب السوق الموازية.

وأكد أن مصر نجحت في القضاء على السوق الموازية في عام 2016 بتعاون الحكومة مع البنك المركزي.