مصر.. السلطات تكثف مراقبة تجار الدولار وتخنق السوق السوداء

في تطور جديد، قالت مصادر مطلعة، إن السلطات المصرية، بدأت تشديد رقابتها على تجار العملة والمضاربين على الدولار، في إطار حملة تستهدف خنق السوق السوداء ووقف الارتفاعات في أسعار صرف العملات الأجنبية مع تضييق الفجوة بين أسعار الصرف في السوق الرسمية والسوق الموازية.

المصادر التي طلبت عدم ذكر أسمائها، قالت لـ "العربية.نت"، إن التعاملات في السوق السوداء تتم بحذر شديد وعلى نطاق ضيق، فيما توارى عدد كبير من كبار التجار عن الأنظار وغيروا أماكنهم وبدأوا في التعامل مع صغار التجار فقط وعبر وسطاء.

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في المقابل، استقرت أسعار الصرف في السوق الرسمية، وذلك بعد أن ارتفع سعر صرف الدولار بنحو 3 قروش في البنوك المصرية. وشهد سعر صرف الدولار تحركا كبيرا مقابل الجنيه المصري خلال الفترة الماضية، حيث ارتفع خلال الشهر الماضي ما بين 50 إلى 60 قرشا.

وفي أكبر بنكين حكوميين من حيث الأصول والتعاملات، استقر سعر صرف الدولار لدى البنك الأهلي وبنك مصر، عند مستوى 24.64 جنيه للشراء، و 24.69 للبيع.

وفي البنوك الخاصة، سجل سعر صرف الدولار في البنك التجاري الدولي مصر، مستوى 24.68 جنيه للشراء، و 24.75 جنيه للبيع، وفي البنك المصري الخليجي سجل نحو 24.72 جنيه للشراء، و 24.75 جنيه للبيع.ولدى البنك المركزي المصري، سجل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري مستوى 24.69 جنيه للشراء، و 24.74 جنيه للبيع.

بالنسبة للعملات الرئيسية، سجلت العملة الأوروبية اليورو ارتفاعاً ما بين 2 إلى 7 قروش شراء وبيع في البنوك المصرية. وبلغ سعر صرف اليورو لدى البنك الأهلي المصري وبنك مصر، مستوى 26.06 جنيه للشراء، و 26.29 جنيه للبيع.

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في البنك التجاري الدولي مصر سجل سعر صرف اليورو مستوى 26.11 جنيه للشراء، و 26.36 جنيه للبيع. ولدى البنك المركزي المصري، استقر سعر صرف اليورو عند مستوى 26.20 جنيه للشراء، و 26.25 جنيه للبيع. كما استقر سعر صرف الجنيه الإسترليني عند مستوى 29.78 جنيه للشراء، و 30.17 جنيه للبيع، لدى بنوك الأهلي المصري وبنك مصر. ولدى البنك التجاري الدولي مصر، استقر عند مستوى 29.83 جنيه للشراء ، و 30.24 جنيه للبيع. ولدى البنك المركزي المصري، بلغ سعر صرف الجنيه الإسترليني، مستوى 30.06 جنيه للشراء، و 30.13 جنيه للبيع.

عربيا ، استقر سعر صرف الريال السعودي في البنك الأهلي المصري وبنك مصر، عند مستوى 6.55 جنيه للشراء، و 6.56 جنيه للبيع. وسجل سعر صرف الدرهم الاماراتي مستوى 6.71 جنيه للشراء، و6.72 جنيه للبيع. كما استقر سعر صرف الدينار الكويتي عند مستوى 77.78 جنيه للشراء، و 80.64 جنيه للبيع.