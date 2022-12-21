أسعار الغاز الأوروبية تهبط لأدنى مستوياتها في أكثر من شهر.. لهذا السبب!

تتجه أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا للتراجع لليوم الرابع على التوالي، حيث أدت واردات الغاز الطبيعي المسال شبه القياسية والمخزونات التي تفوق المستويات المعتادة إلى تخفيف مخاوف الإمداد.

انخفضت العقود الآجلة المعيارية بنسبة 7.3%، حيث انخفضت إلى ما دون 100 يورو للمرة الأولى منذ أكثر من شهر.

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يأتي هذا التراجع، فيما تظل درجات الحرارة في معظم أنحاء القارة معتدلة وسط تدفق الغاز الطبيعي المسال. جنباً إلى جنب مع ظروف الرياح ومخزونات الوقود المرتفعة نسبياً وتوقعات انخفاض الطلب بسبب موسم العطلات، ما يساعد في الحفاظ على وجود سقف للأسعار، وفق ما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

ووفقاً لبيانات من "Gas Infrastructure Europe"، فإن خزانات الغاز الأوروبي ممتلئة بنحو 83%، وهذا أعلى من المعيار الموسمي في آخر 5 سنوات. ومن المتوقع أيضاً أن تكون الإمدادات من روسيا المرسلة عبر أوكرانيا مستقرة يوم الأربعاء، حيث تستخدم شركة غازبروم خطوطا بديلة لشحن الوقود بعد أن تضرر أحد خطوط الأنابيب المحلية هذا الأسبوع بسبب حريق.

هناك مخاوف بين بعض مراقبي الصناعة من أن وضع حد أقصى للسعر، والذي يخطط له الاتحاد الأوروبي لعام 2023، قد يثني الموردين إذا ارتفعت تكلفة الغاز في أماكن أخرى، خاصة في آسيا. لكن الذراع التنفيذية للكتلة قالت إن الآلية لن يتم تفعيلها إذا كانت الأسعار مرتفعة بالمثل في الأسواق الأخرى.

وقال محللون في "كابيتال إيكونوميكس" في مذكرة إنه بالنظر إلى المحاذير المضمنة، فمن غير المرجح أن يتم تفعيل السياسة الجديدة للاتحاد الأوروبي للحد من الأسعار في 2023، على الإطلاق. وكتبوا: "يبدو أن الشيء الوحيد الذي اتفقت عليه الدول هو أن هناك حاجة بالفعل إلى سقف لإظهار الوحدة".

بلغ عقد الغاز الهولندي للشهر المقبل - وهو المعيار الأوروبي - 98.01 يورو للميغاواط / ساعة في التعاملات المبكرة، وهو أدنى مستوى منذ 11 نوفمبر، وانخفض بنسبة 6% عند 99.30 يورو بحلول الساعة 8:37 صباحاً في أمستردام.