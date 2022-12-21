أغلى مدن العالم في 2022.. هذه المدينة تتصدر القائمة للمرة الأولى

تصدرت نيويورك وسنغافورة بشكل مشترك التصنيف العالم كأغلى مدن العالم للعيش في العالم، وفقاً لمؤشر تكلفة المعيشة العالمي لعام 2022، الصادر عن وحدة المعلومات الاقتصادية (EIU).

وتعد تلك المرة الأولى التي تتصدر فيها مدينة نيويورك القائمة، ويعود هذا جزئياً إلى معدلات التضخم المرتفعة في الولايات المتحدة العام الماضي.

مادة اعلانية

وضمت القائمة ثلاث مدن أميركية، إذ جاءت لوس أنجلوس وسان فرانسيسكو أيضاً من بين أغلى المدن في العالم.

وشملت القائمة أربع مدن أوروبية، هي: زيورخ وجنيف وباريس وكوبنهاغن، بحسب البيانات التي أعدتها "Statista"، واطلعت عليها "العربية.نت".

وفي أوروبا الغربية، تُعزى الزيادات في الأسعار بشكل أساسي إلى ارتفاع أسعار الغاز، فضلاً عن التقييم غير المتكافئ لليورو، كما ذكرت وحدة المعلومات الاقتصادية.

ويقارن المؤشر السنوي أسعار أكثر من 200 منتج وخدمة يومية مثل الطعام والملابس والإيجار والنقل في 172 مدينة حول العالم.

وتمت مقارنة المدن المشمولة في الدراسة بالمدينة الأساسية - نيويورك - بمؤشر محدد عند 100.

ووفقاً لمؤشر هذا العام، ارتفع متوسط تكلفة المعيشة في أكبر مدن العالم بنسبة 8.1% في عام 2022، كنتيجة للحرب في أوكرانيا والآثار المستمرة لوباء "كوفيد-19".

وقالت أوباسانا دوت، التي كانت مسؤولة عن قيادة البحث، في بيان: "تسببت الحرب في أوكرانيا، والعقوبات الغربية على روسيا وسياسات الصين في عدم انتشار فيروس كورونا، في حدوث مشكلات في سلسلة التوريد، والتي أدت، جنباً إلى جنب مع ارتفاع أسعار الفائدة وتحولات أسعار الصرف، إلى أزمة تكلفة المعيشة في جميع أنحاء العالم".

وأضافت "دوت"، "أن متوسط الزيادة في الأسعار في المدن التي تم تحليلها هو "أقوى ما رأيناه في العشرين عاماً التي نمتلك فيها بيانات رقمية".