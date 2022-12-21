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أوبك بلس

خبير لـ"العربية": الثقة بقرارات أوبك+ عامل أساسي في تقبل تسعير النفط

Hawk Energy: 3عوامل تؤثر على مسار أسعار النفط منها الطلب الصيني والمخزونات الأميركية

دبي - العربية.نت
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قال مستشار طاقة في Hawk Energy خالد العوضي، إن أوبك+ تستحوذ على 45% من الإنتاج العالمي للنفط، لذا تبعد قرارتها بشأن الأسعار عن السياسة.

وأضاف العوضي، في مقابلة مع "العربية"، أنه وفق ذلك تكون نظرة المستهلك والتجار للأسعار "صحيحة" ويبعد عنهم التشويش.

وأشار إلى استقرار مستويات الأسعار في حدود الـ80 دولارا للبرميل، هذا يدل على أن هناك ثقة بين المستثمر ومجموعة أوبك+ لتحديد الإنتاج لخلق توازن.

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وقال العوضي إن أوبك لا تنظر إلى رفع أو خفض السعر، إنما تركز على الطلب العالمي، بالتالي تنتج ما تحتاجه السوق النفطية.

وأكد أن دور أوبك في أسواق النفط "مستدام"، لأن سياسة أوبك تستهدف استدامة الإنتاج ومراقبة توازن السوق.

وبالنسبة للصين أفاد بأن بكين تواجه مشاكل مع وباء "كوفيد"، مما أثر على تذبذب استهلاك 700 ألف برميل من الاستهلاك اليومي في الصين.

ولفت إلى أن تقلبات الأسعار في السوق مرتبطة حاليا بالاستهلاك الصيني وأرقام المخزونات الأميركية، مضيفا أن هذين العاملين سيحددن مسار الأسعار إذا كانت سترتفع أم ستنخفض، بالإضافة إلى تأثير الأحداث الجيوسياسية التي لا يمكن التنبؤ بها.

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