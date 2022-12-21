"الأهلي المالية" للعربية: 3 عناصر رئيسية لانتقاء الأسهم في قطاع البتروكيماويات

قال رئيس أبحاث الأسهم في الأهلي المالية، إياد غلام، إن قطاع البتروكيماويات "حساس"، لأنه يتأثر بشكل كبير وسريع بالدورات الاقتصادية وخلال سنتين أو 3 سنوات ماضية شهد ارتفاعات وانخفاضات قياسية في الأسعار لم تحدث خلال سنوات طويلة.

وأضاف إياد غلام، في مقابلة مع "العربية"، اليوم الأربعاء، أن الارتباط كبير بين قطاع البتروكيماويات والاقتصاد العالمي، وكالعادة يجب أن يكون نمو القطاع متناسباً مع نمو الاقتصاد العالمي الذي يمر حالياً بتحديات صعبة مع تزايد توقعات الدخول في فترة ركود اقتصادي، وزيادة معدلات التضخم عالميا وبالتالي تلجأ البنوك المركزية إلى رفع أسعار الفائدة وتشديد سياستها النقدية لخفض معدلات التضخم وبالتالي ترتفع توقعات الانكماش.

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وأوضح أن التوقعات بشأن المصانع الجديدة في الصين المنتجة لمنتجات تنتجها شركات البتروكيماويات السعودية، تضغط على الطلب والتسعير وبالتالي توقعات الربحية للقطاع سيئة في العام القادم.

وقال رئيس أبحاث الأسهم في الأهلي المالية، إن نظرة الأهلي المالية إيجابية جداً على المدى المتوسط والطويل لقطاع البتروكيماويات السعودي، وأسعار أسهمه حاليا جذابة لكن الفترة القادمة ستكون صعبة، واختيار الأسهم المفضلة في القطاع يكون وفقاً لعوامل معينة تساعدها على تقليل الأثر السلبي.

وأضاف إياد غلام أن الأهلي المالية حددت 3 عناصر رئيسية لتفضيل الأسهم في قطاع البتروكيماويات السعودي هي تنوع مزيج المنتجات، وألا تتأثر تلك المنتجات بخفض الطاقة الإنتاجية وتستفيد من أماكن يرتفع فيها الطلب أو تكون الأسعار مرتفعة، والعنصر الثاني أن يكون لديها مزيج لقيم جيد يتمثل في ثبات سعر "الإيثان"، الذي يساعدها في تحقيق هوامش أرباح جيدة، والعنصر الثالث يتمثل في قوة المركز المالي وانخفاض نسبة الديون في ظل وجود أسعار فائدة مرتفعة تتراوح بين 6 إلى 7% وهو ما يرهق الشركات التي لديها ديون مرتفعة، بالإضافة إلى قدرة الشركة في المحافظة على مستوى توزيعات نقدية جيد.

وقال رئيس أبحاث الأسهم في الأهلي المالية، إن شركة الأهلي المالية رفعت توصيتها لسهم "سابك" إلى زيادة الوزن النسبي، نظراً لوجود مزيج منتجات متنوع لديها، وتميل تكلفة اللقيم إلى الثبات، وتجري عملية لتخفيض التكاليف بالتعاون مع "أرامكو" ستخفضها بنحو 5 مليارات ريال خلال السنوات القادمة، بالإضافة إلى قوة المركز المالي لـ"سابك"، نظراً لأنها رغم التحديات رفعت توزيعاتها العام الحالي وهو ما يدل على قوة مركزها المالي.

وأضاف إياد غلام، أن أسهم شركة سابك للمغذيات الزراعية أيضاً من الأسهم المفضلة، نظراً للتوقعات بالارتفاع الكبير في أسعار اليوريا، وكذلك سهم "سبكيم" التي لديها مزيج مختلف من المنتجات يساعدها في الحفاظ على مستويات ربحية جيدة.