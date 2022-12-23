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خاص

رئيس "موانئ" للعربية: أضافنا 8 خطوط ملاحية جديدة في 2022 تخدم السوق السعودي

دبي - العربية.نت
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قال رئيس الهيئة العامة للموانئ السعودية، عمر طلال حريري، أن "موانئ" أضافت ثمانية خطوط ملاحية جديدة في العام الحالي تخدم السوق السعودي.

وأضاف حريري في مقابلة مع "العربية"، أنه إلى جانب ذلك تم توقيع عدة شراكات مع القطاع الخاص بقيمة تجاوزت 18 مليار ريال لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية والوصول إلى 40 مليون حاوية في 2030.

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