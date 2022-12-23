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وزير التجارة الفرنسي للعربية: السعودية لديها العديد من الفرص الاستثمارية

أبرزها في قطاع الصحة ومجال الهيدروجين الأخضر

دبي - العربية.نت
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قال وزير التجارة الخارجية الفرنسي، أوليفيه بيشت، إن هناك العديد من الفرص الاستثمارية في السعودية، أبرزها في قطاع الصحة ومجال الهيدروجين الأخضر.

وأكد بيشت في لقاء مع "العربية" على هامش زيارته للمملكة، متانة العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وأوضح أن قيمة الواردات الفرنسية من السعودية تجاوزت 4 مليارات يورو، فيما تبلغ قيمة الصادرات الفرنسية إلى المملكة نحو ملياري يورو، مشيرا إلى أن هذا يشكل استثمارا جيدا في العلاقات بين البلدين.

وأضاف أن فرنسا تستثمر أكثر من 4 مليارات يورو في السعودية، معربا عن رغبته بزيادة الاستثمارات السعودية في فرنسا، لافتا إلى إمكانيات فرنسا في مستشفيات القطاع الخاص وأيضا في مجال الأدوية.

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