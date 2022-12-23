"رولز رويس" تواصل الابتكار.. محرك جديد سيغير عالم الطيران

أعلنت شركة "رولز رويس" البريطانية أنها بصدد البدء بتجربة محرك جديد مبتكر تمكنت من تطويره مؤخراً، من شأنه تغيير عالم الطيران بشكل جذري بفضل مواصفاته الاستثنائية والخارقة.

وقالت الشركة إن المحرك من شأنه أن يغير شكل الهيكل الخارجي للطائرات قريباً، لكنَّ الأهم من ذلك أن المحرك المبتكر يعتمد على الوقود المستدام ويستهلك كمية أقل من الطاقة فضلاً عن أنه صديق للبيئة.

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وبحسب تقرير نشرته جريدة "ديلي ميل" البريطانية، فإن الشركة تعتزم البدء بالتجارب اللازمة على المحرك الجديد اعتباراً من أوائل العام المقبل.

ونقلت "ديلي ميل" عن الشركة قولها إن المحرك الجديد هو "محرك عرضي" ويُدعى (UltraFan) ويبلغ طوله 12 قدماً، وهو مصمم للعمل بوقود مستدام بنسبة 100%، كما سيحسن كفاءة وقود الطائرات بنسبة تصل إلى 10%.

ويتميز المحرك بنظام مروحة 12 قدماً (140 بوصة)، وهو الأكبر في العالم.

وتم الآن نقل المحرك من ورشة العمل إلى منشأة خاصة بلغت تكلفتها 90 مليون جنيه إسترليني (109.5 مليون دولار) في مدينة ديربي البريطانية، وتم تصميمها خصيصاً لمحرك "ألترا فان" الجديد.

قال كريس تشولرتون، رئيس قطاع الطيران المدني في شركة "رولز رايس"، إن رؤية ألترا فان والاستعداد لاختباره في منشأة (Testbed 80) العملاقة هو أفضل ما ننهي به العام الحالي.

وأضاف: "لقد كنا جميعاً ننتظر هذه اللحظة، التي تعد علامة فارقة مهمة للبرنامج وللفريق الذي عمل عليه". وستتمثل المرحلة التالية في تشغيل (UltraFan) لأول مرة بوقود طيران مستدام بنسبة 100% في عام 2023، ما يثبت أن التكنولوجيا جاهزة لدعم رحلة أكثر استدامة في المستقبل.

وقالت "ديلي ميل" إن محرك "ألترا فان" كلف أكثر من 500 مليون جنيه إسترليني لإكماله، وذلك بفضل توليفة من أحدث التقنيات والمواد، حيث يتميز المحرك بشفرات مروحة من الكربون المركب مع غلاف من التيتانيوم للمساعدة في حمايته من تلف الأجسام وضربات الطيور. وتساعد هذه المواد على تقليل وزنه وزيادة كفاءة استهلاك الوقود.

كما أن لدى المحرك الجديد علبة تروس جديدة للطاقة، وحارق احتراق خفيف، وبنية أساسية متطورة، مما يساعد على توفير كفاءة دفع عالية جداً.

ويوفر المحرك الجديد زيادة بنسبة 25% في كفاءة استهلاك الوقود مقارنة بالجيل الأول من المحركات المروحية. كما أنه ينتج 40% أقل من أكاسيد النيتروجين، وضوضاء أقل بـ 35%.

ويحد استخدام وقود الطيران المستدام الذي سيعمل به (UltraFan) من انبعاثات الكربون بـ 80%، مقارنة بوقود الطائرات التقليدي.

وتقوم "رولز رويس" حالياً باختبار محركاتها الأخرى بمزيج 10% من هذا الوقود، للمساعدة في تشغيلها على مراحل. وهذه ليست أول محاولة للشركة البريطانية لتحسين استدامة طائراتها.