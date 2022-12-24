فيتش: 60 مليار دولار استحقاقات ديون على الشركات الخليجية.. هل ستنجو أم سنشهد تعثرات؟
30 % من الديون على الشركات الخليجية تستحق في 2023
قدرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، إجمالي استحقاقات ديون ضخمة على الشركات الخليجية في السنوات الثلاث المقبلة تتجاوز 60 مليار دولار، ثلثها تقريبا مستحقة في العام المقبل.
يأتي ارتفاع الديون على الشركات وسط استمرار زيادة أسعار الفائدة في المنطقة وعالميا.
وفي مقابلة مع "العربية"، قال رئيس الشركات في الخليج العربي لدى وكالة فيتش، سامر حيدر، إن قيمة الاستحقاقات على الشركات الخليجية تتراوح بين 55-60 مليار دولار، ديون على شركات أكثرها شبه حكومية.
وأضاف حيدر أن ما بين 30% أو 32% تستحق في عام 2023.
وتابع: "مخاطر إعادة التمويل هي التي تنظر إليها وكالة فيتش، في ظل ما يحدث في الأسواق العالمية من تضخم وركود محتمل".
وكشف أن الشركات التي لديها تصنيف ائتماني مرتفع ذو درجة استثمارية، ولديهم سيولة جيدة هي التي ستنجو من المخاطر المحتملة.
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